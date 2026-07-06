Del "incendiario" discurso de Lena Dunham al consejo de Adam Sandler: las anécdotas de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

"JUST&T MARRIED" y las iniciales T&T aparecieron en la tarde del pasado viernes sobre un fondo rosa en las pantallas del Madison Square Garden de Nueva York. Una señal inequívoca de que, tras días de rumores, Taylor Swift y Travis Kelce se habían dado el 'sí, quiero' en el recinto neoyorkino.

Al evento asistieron numerosos rostros conocidos del mundo de la música y el entretenimiento como Brad Pitt, Bradley Cooper, Camila Cabello, Ethan Hawke, Selena Gomez o Dakota Johnson, aunque algunos tuvieron un papel fundamental durante la ceremonia.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor o padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el Hombre de honor de Taylor, y (su hermano) Jason Kelce fue el Mejor hombre de Travis. La ceremonia unió a las dos familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", aseguró el publicista de la cantante a través de un comunicado.

Precisamente Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia debido a la amistad que mantiene especialmente con Kelce. Ambos han coincidido en cintas como Terminagolf 2, estrenada en 2025 y protagonizada por Sandler, donde el jugador de los Kansas City Chiefs hizo un cameo.

Durante la ceremonia, en la cual Kelce y Swift intercambiaron votos durante más de 20 minutos cada uno leyéndolos en elegantes libros de tapas doradas, según algunos de los invitados, Sandler dio un curioso consejo a la pareja.

Según el entrenador de Kansas City Chiefs, Andy Reid, el actor le recomendó a la pareja que se siguieran "besando". "Adam Sandler ofició la ceremonia y les dijo: ‘Sigue besando’. En pocas palabras. Eso es bueno", declaró Reid a The Deseret News .

"Es difícil discutir cuando le das un beso a tu esposa o ella te da un beso… Tienes que asegurarte de hacerlo todos los días, cada minuto que tengas la oportunidad. Hazlo, y no tendrás ningún problema", señaló el técnico de la NFL.

El discurso de Lena Dunham deja a cuadros a los asistentes

Pero uno de los momentos que, según las filtraciones a medios como Vanity Fair, dio que hablar entre los invitados fue el discurso de Lena Dunham, amiga de Swift, durante la ceremonia. La creadora de Girls hizo un hilarante discurso, con el ácido humor que la caracteriza, en el que bromeó sobre la NFL y el deporte que practica Kelce asegurando que el fútbol americano era "hombres heteros recreando porno gay".

Según el Daily Mail, sus palabras hicieron "ahogarse de la risa y el asombro" a muchos de los asistentes y generó desconcierto y debate entre otros tantos. Cabe recordar que entre los asistentes estaban compañeros de equipo de Kelce, el equipo técnico, así como otros jugadores de la NFL.

Sin embargo, sus palabras no parecieron molestar a la novia, que entabló una gran amistad con Dunham cuando esta mantenía una relación con el que es el productor de algunos de sus más exitosos discos, Jack Antonoff. Swift calificó de "genialidad" la ocurrencia de su amiga tras el brindis.