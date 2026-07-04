Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero': así lo ha confirmado la pareja

Taylor Swift y Travis Kelce ya pueden presumir de ser marido y mujer. La cantante y el jugador de futbol estadounidense han confirmado su enlace a través de una pantalla rosa en la entrada del Madison Square Garden, donde Swift ha actuado ocho veces, en la que se podía leer "JUST&T MARRIED" (recién casados, para los más despistados). El mensaje contenía, además, un juego de palabras con las iniciales de ambos (T&T).

La noticia fue confirmada, además de por dicha pantalla, por la representante de la propia cantante, Tree Paine, quien lanzó un comunicado a través de redes sociales y quiso revelar a los fans algunos de los detalles de la boda del año como por ejemplo que fue oficiada por el actor Adam Sandler, íntimo amigo de Swift.

El Madison Square Garden se iluminó de rosa y mostró un letrero que decía "JUST&T MARRIED" durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelces en Nueva York, Nueva York. EFE

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor o padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el Hombre de honor de Taylor, y (su hermano) Jason Kelce fue el Mejor hombre de Travis. La ceremonia unió a las dos familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", ha informado en un comunicado su publicista.

El impresionante vestido de novia de Taylor Swift

Según ha podido revelar la propia publicista de la cantante, Taylor llevó un vestido de alta costura de Christian Dior diseñado por su director creativo, Jonathan Anderson, quien también vistió a Travis. "Los atuendos de los novios para la ceremonia nupcial fueron creados por Christian Dior Haute Couture. Diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de mujer, hombre y Alta Costura de Dior, en estrecha colaboración con los novios", ha señalado.

"Se trata del primer vestido de novia de Alta Costura que el diseñador crea para una celebridad de fama mundial. El calzado fue confeccionado a medida por Christian Louboutin y la novia lució joyas de Cartier", ha agregado la misma. El evento no contó con damas de honor.

Los asistentes de la boda: desde Camila Cabello hasta Bradley Cooper

El enlace, que se ha celebrado en pleno corazón de Nueva York y que coincide con una ola de calor en el país, ha estado repleto de famosos que no han querido perderse el que probablemente sea uno de los días más importantes de la cantante y del deportista estadounidense. En total, se calcula que la lista de invitados ha superado las mil personas. Algunos de los que han estado presentes han sido Bradley Cooper, Gigi Hadid, Camila Cabello, Ed Sheeran, Dakota Johnson o Ethan Hawke, entre muchos otros ejemplos.

El look completo de Bradley Cooper para la boda de Taylor Swift GTRES

Respecto a lo que ocurrió en el interior del recinto, por ahora se desconocen los detalles oficiales. Lo único que sabemos es que, según revela la CNN, a lo largo de la semana se han visto a varios operarios transportando varias plantas y flores, que se cree serían para decorar el evento. Tocará esperar a que la pareja hable o a que algún invitado revele (o filtre) alguna anécdota de lo que ocurrió en lo que se ha convertido en una de las bodas del año.