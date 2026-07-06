"Pido disculpas inequívocas": marejada política en Australia por un comentario del primer ministro sobre Kylie Minogue

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se ha visto envuelto en una tremenda crisis de relaciones públicas, hasta el punto de que ha tenido que emitir una disculpa formal tras la intensa ola de indignación causada por calificar de forma inapropiada e informal a la estrella del pop Kylie Minogue, durante su participación en un podcast de comedia. Sus gracias no fueron graciosas.

El mandatario laborista, que contrajo matrimonio hace apenas seis meses, ha desatado un profundo malestar en diversos sectores políticos y de la sociedad civil tras participar activamente en un conocido juego de preguntas de tono picante. La controversia ha reavivado en el país un intenso debate sobre la conducta pública esperada de las más altas autoridades del Estado, los límites del humor en la esfera política y los persistentes desafíos institucionales en materia de igualdad de género y el respeto a las mujeres en el espacio público.

El origen de la polémica es un juego de barra de bar, directamente, poco propio de un mandatario. A finales de la semana pasada, durante la grabación del popular podcast de comedia Bush Deep, conducido por la actriz y humorista Nikki Osborne. Ampliamente conocida en el panorama mediático australiano por su irreverente y rústico personaje de "Bush Barbie", cuenta con una nutrida audiencia juvenil en plataformas digitales e Instagram y se caracteriza habitualmente por un estilo descarado, satírico y un lenguaje sumamente informal, alejado por completo de los canales habituales de la prensa seria.

Pues en ese entorno, durante la entrevista, Albanese apareció en un ambiente relajado y acompañado por una réplica de peluche de su célebre perra de raza cavoodle, Toto, y es cuando la presentadora lo instó a participar en una dinámica clásica de la cultura popular anglosajona: el juego conocido como "shag, marry, date" (acostarse, casarse o salir de cita), donde el participante debe elegir de forma obligatoria el destino hipotético de tres figuras públicas de una lista predeterminada.

En este caso, se le pidió al primer ministro que eligiera entre tres de las personalidades más icónicas e históricas del espectáculo en Australia: la renombrada cantante de pop Kylie Minogue, la actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman y la veterana estrella del teatro musical Rhonda Burchmore. Inicialmente, Albanese intentó esquivar el compromiso apelando a su reciente situación personal: "Me acabo de casar, apenas llevo seis meses de matrimonio", argumentó, haciendo referencia a su boda celebrada a inicios de este año con Jodie Haydon.

Sin embargo, ante la insistencia de la entrevistadora, el mandatario claudicó e hizo la declaración que desataría la crisis: "Oh, Kylie, claramente". La presentadora repreguntó de inmediato para confirmar el alcance de la respuesta del líder laborista: "¿Te casarías con Kylie, te acostarías con ella o saldrías con ella?". Albanese replicó sin ambages: "Todas las anteriores".

- ¿Te casarías con Kylie, te acostarías con ella o saldrías con ella?

- Todas las anteriores.

Marcha atrás

Ese fue el pistoletazo de salida a un aluvión de críticas, sobre todo en redes sociales. Unos afean al mandatario pasar por el aro de unas preguntas poco acordes con su cargo y otros, la respuesta ansiosa, poco honrosa, machista, sexista, dicen los más enfadados. Otros lo ven como broma ligera, pícara e intrascendente.

Analistas, tertulianos, agrupaciones civiles y legisladores de la oposición no han tardado tardaron en calificar las expresiones del primer ministro como "un retroceso lamentable" e "impropio de su investidura". Por ejemplo, la legisladora independiente Zali Steggall fue una de las voces más firmes dentro del Parlamento al denunciar lo que describió como un "grave error de juicio" y una falta de respeto inadmisible por parte de la máxima autoridad de la nación.

Diversas portavoces de la oposición señalaron a la BBC que resulta profundamente contradictorio que un jefe de Gobierno que ha hecho de la defensa de la dignidad de las mujeres una de sus principales banderas de gestión caiga de forma tan frívola en la cosificación de una de las artistas más queridas del país.

De igual modo, organizaciones civiles dedicadas a combatir la discriminación y la violencia de género, como el colectivo Collective Shout, emitieron duros comunicados censurando las palabras de Albanese. Para estas agrupaciones, el hecho de que la máxima autoridad política de la nación participe de manera natural en dinámicas de cosificación sexual normaliza conductas que la sociedad civil lleva años intentando erradicar en los entornos laborales y comunitarios.

Ante la rápida escalada de la controversia y el riesgo inminente de que el asunto monopolizara la agenda política nacional en una semana clave de actividad diplomática y legislativa, la oficina del primer ministro emitió a primera hora del lunes una declaración escrita de rectificación total. El breve texto recoge una disculpa categórica: "Me disculpo inequívocamente por los comentarios", sentenció el mandatario, buscando zanjar de raíz la controversia y aplacar la indignación pública.

Paralelamente, destacados miembros de su gabinete ministerial salieron en bloque en los principales programas matutinos de radio y televisión para defender el historial del jefe del Ejecutivo y enmarcar el desliz en el contexto de una entrevista humorística excepcional. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Richard Marles, afirmó en la cadena ABC que, si bien el comentario fue desafortunado, la disculpa ha sido inmediata y absoluta. "El primer ministro lidera un Gobierno que está profundamente comprometido con elevar el papel y el estatus de las mujeres en nuestra sociedad", insistió Marles durante su intervención.

Por su parte, la ministra de Servicios Sociales, Amanda Rishworth, y la ministra de Medio Ambiente, Tanya Plibersek, restaron dramatismo a la situación recurriendo a la enorme popularidad de la cantante afectada. Plibersek declaró con humor a la televisión local que admirar a Kylie Minogue es un rasgo común a casi todos los ciudadanos del país: "Si lo que el primer ministro quería expresar es que es un gran admirador de Kylie, creo que eso lo sitúa en un grupo junto a millones de australianos, incluida yo misma".

Más allá de la anécdota, analistas políticos en Canberra citados por la cadena local ABC coinciden en que este episodio pone de relieve los peligros inherentes a las estrategias modernas de comunicación gubernamental. En un esfuerzo constante por conectar con sectores del electorado más jóvenes o desencantados -que ya no consumen los informativos tradicionales de televisión o prensa escrita-, los líderes políticos recurren con mayor frecuencia a creadores de contenido, influencers de TikTok y podcasts de humor.Sin embargo, como recalcan los expertos en comunicación estratégica, esta búsqueda de cercanía y "autenticidad" supone un arma de doble filo.

El lenguaje desinhibido y las preguntas capciosas que definen el ecosistema de los nuevos creadores digitales chocan de frente con la solemnidad institucional y el escrutinio ético al que está sometido un jefe de Gobierno.Hasta el momento, los representantes de la icónica Princesa del Pop, de 58 años, quien saltó a la fama internacional en la década de 1980 tras su participación en la mítica telenovela australiana Neighbours antes de construir su imperio musical mundial, no han emitido comentarios oficiales respecto a las declaraciones del primer ministro.