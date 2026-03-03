Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ana Obregón se dirige a Felipe VI para hacerle una petición que quizá no haga mucha gracia en Zarzuela
La actriz lo ha dejado claro en los micrófonos de Europa Press. 

Ana Obregón
La actriz y presentadora Ana Obregón.Getty Images

Ana Obregón se ha pronunciado sobre la desclasificación de los archivos del 23-F y le ha mandado un directo mensaje al rey Felipe VI, al que le ha pedido que ponga en marcha el regreso de Juan Carlos I. 

El rey emérito lleva desde 2020 exiliado en Abu Dabi, donde se marchó tras ser asediado por varios escándalos de corrupción, que llevaron al rey Felipe VI a renunciar a su herencia. 

Desde entonces, Juan Carlos I es residente fiscal en Emiratos, por lo que no tiene que dar explicaciones a las autoridades tributarias españolas sobre el origen de sus ingresos ni pagar impuestos en España. 

El retorno del rey

Con motivo de la desclasificación de los archivos del golpe de Estado del 23-F, el PP pidió que Juan Carlos I volviese a España, como si en realidad viviese en Abu Dabi porque no estaba clara si participación en el golpe de 1981. 

Tras esta petición, Casa Real emitió un comunicado diciendo que si el emérito quería volver a España tenía que tributar aquí. Hace unos días, fuentes de Zarzuela comentaron a la agencia EFE que la decisión, de carácter personal, era únicamente del emérito. 

Poco después, fuentes de Casa Real aseguran a Europa Press que si Juan Carlos I quiere volver a España "debería recuperar su residencia fiscal" para salvaguardar su imagen y la de la Corona.

Ahora, Ana Obregón ha querido mandar un mensaje a Felipe VI también desde los micrófonos de Europa Press: "Yo le tengo muchísimo cariño al Rey Emérito, a Juan Carlos, porque conmigo siempre ha sido espectacular cómo se ha portado. 

"Y a mí, que una persona ya mayor, que además... que se ha desclasificado todo el 23F y se ha visto que tuvo un comportamiento ejemplar... yo, si fuera mi padre me lo traía. No digo más", ha sentenciado. 

