Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La sorpresa que han dado Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de Haakon y Mette-Marit, en el peor momento de la familia real noruega
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La sorpresa que han dado Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de Haakon y Mette-Marit, en el peor momento de la familia real noruega

Los jóvenes príncipes pusieron tierra de por medio tras el escándalo de los archivos Epstein y el juicio de Marius, pero no hicieron lo que creíamos.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en su visita a una residencia de ancianos de Oslo
Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en su visita a una residencia de ancianos de OsloRune Hellestad - Corbis

La familia real noruega ha vivido una especie de tormenta perfecta que ha dejado a la monarquía en el peor momento de su historia reciente. Pese a todo, la valoración del rey Harald es de sobresaliente, nota que casi alcanza la reina Sonia, mientras que el príncipe heredero obtiene un notable. En cuanto a la monarquía en su conjunto, pierde un gran apoyo pero todavía alcanza un 60 por ciento de partidarios, lo cual es hasta un éxito dadas las circunstancias.

Entre las grandes armas de la corona por representar el futuro de la institución están los dos hijos de Haakon y Mette-Marit de Noruega: Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Ambos han permanecido ajenos al grave escándalo de su madre por su relación pasada con Epstein, pero no tanto con respecto a su hermano Marius.

Harald y Sonia de Noruega, Marius Borg Høiby, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Haakon y Mette-Marit de Noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega
  Harald y Sonia de Noruega, Marius Borg Høiby, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Haakon y Mette-Marit de Noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega.Getty Images

Mientras el príncipe Sverre Magnus sí se mantuvo al margen, la futura heredera le visitó junto a sus padres en el hospital en el que fue ingresado justo antes del juicio tras haber sido detenido nuevamente acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento hacia una de sus exnovias.

Y entonces empezó el juicio contra Marius Borg, al que no asistieron Haakon y Mette-Marit. Por su parte, sus hermanos pusieron tierra de por medio y se desplazaron cada uno por su lado al aeropuerto de Oslo-Gardermoen para coger un avión. Se daba por hecho que ella se había ido a Sydney, donde cursa sus estudios universitarios, y que su hermano podría haber regresado a Italia, donde ha vivido en los últimos meses. Pero no fue así.

Haakon y Mette-Marit de Noruega y sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en una visita navideña a un centro de mayores de Oslo
  Haakon y Mette-Marit de Noruega y sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en una visita navideña a un centro de mayores de Oslo.GTRES

Un mes después de aquella partida se ha conocido que los hijos que tienen en común los herederos noruegos se fueron juntos de vacaciones. No ha extrañado porque son unos hermanos muy unidos y sin duda querían irse lejos ante tanto escándalo, pero sí ha sorprendido porque se esperaba que volvieran a sus respectivos quehaceres. 

Como señala Se og Hør, el destino de los hermanos fue Japón. Ingrid Alexandra y Sverre Magnus pasaron unos días en el país del sol naciente disfrutando quizá de sus increíbles ciudades, de sus maravillosos paisajes, su magnífica cultura y sobre todo de algo que a ambos les apasiona: sus pistas de esquí.

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en una estación de bomberos de Oslo que visitaron en diciembre de 2025
  Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en una estación de bomberos de Oslo que visitaron en diciembre de 2025Corbis via Getty Images

Japón es un destino de invierno para aquellos fans de este deporte, y ambos royals aman esquiar. De hecho a ambos se les da muy bien y lo practican todo lo que pueden en Noruega. Sin embargo, con tanta presión por la enfermedad y el escándalo de su madre y el juicio de su hermano, optaron por despejarse juntos en un destino muy lejano en el que nadie les reconoce.

Allí cogerían fuerzas antes de volver a sus respectivas obligaciones, se consolarían mutuamente, algo habitual porque son muy cercanos, y olvidarían la polémica protagonizada por la propia Ingrid Alexandra cuando el 6 de marzo publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 800 seguidores, un mensaje contra la prensa.

El susto del rey, el juicio de Marius y rumores de crisis

Por si fuera poco, los hermanos se llevaron otro disgusto al saber que su abuelo Harald, de vacaciones privadas en Tenerife junto a la reina Sonia, tuvo que ser ingresado debido a una infección cutánea y deshidratación. Afortunadamente el anciano rey respondió bien el tratamiento y se recupera de su enfermedad en Canarias, donde repone fuerzas antes de regresar a Noruega. Lo del juicio de Marius y el escándalo de Mette-Marit y Epstein pinta peor.

Y mientras se habla de crisis en el matrimonio de los herederos noruegos y que los reyes Harald y Sonia están enfadados con su nuera, que en un comunicado emitido por la casa real les pidió perdón directamente por el daño causado, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus siguen unidos y se apoyan ante la adversidad que les rodea.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 