Los fisioterapeutas de Madrid y sus claves para entrenar en el gym: "El esfuerzo debe estar entre 7 y 8, en una escala de 10. Si es menos, no vas a conseguir la mejora que te gustaría"

Al cierre de 2025, casi un tercio de la población española, el 30,7% de los mayores de 15 años, está apuntado al gimnasio y alrededor del 38% asiste con regularidad. Las motivaciones que les empujan a ello: mejorar la estética, llevar una vida más saludable y prevenir lesiones, aumentar el rendimiento deportivo o perder peso suelen ser las principales.

Ahora bien, ante el auge de la actividad física de fuerza, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha alertado de que también han crecido algunas patologías relacionadas con su práctica, como las lesiones por sobreuso en hombros, rodillas y muñecas o lesiones agudas en la columna lumbar. La mayoría están causadas por mala técnica, sobrecarga excesiva o falta de calentamiento.

Es por esto que los fisioterapeutas han elaborado un decálogo de consejos para que acudir al gimnasio sea efectivo y no tenga consecuencias negativas para nuestra salud.

Valoración previa. Lo ideal es cumplimentar cuestionarios y/o rconocicmientos médicos diseñados para detectar posibles problemas de salud en personas en apariencia sanas que quieren empezar un programa de ejercicio físico.

“Debería realizarse al menos un cuestionario médico básico, que te permite identificar posibles banderas rojas. No todo el ejercicio está indicado para todo el mundo; debería ser individualizado, buscando una dosis efectiva, igual que cuando un médico prescribe un medicamento”, sugiere el especialista Daniel Rubio.