La UDEF está registrando la oficina del expresidente Zapatero y al menos otras tres mercantiles

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, participa en un acto de campaña en Cártama (Málaga), el 1 de mayo de 2026.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está registrando este martes la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, y otras tres entidades mercantiles, según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional a RTVE. En concreto, los agentes están desplegados en su despacho en la calle Ferraz. La Cadena SER añade que también se está revisando la sede de una sociedad al frente de la cual están las hijas del antiguo mandatario.

La orden la ha dado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, según ha adelantado esta mañana El Confidencial. Este magistrado asumió la competencia sobre el caso el pasado 3 de marzo y en sus manos está revisar si hubo un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra. Un proceso de 53 millones de euros.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En marzo, sin embargo, Zapatero compareció en el Senado y admitió que había realizado trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. El expresidente admitió que sabía que Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público. También negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano. "No he trabajado nunca para Plus Ultra en mi vida. Ninguna relación, cero. Los informes eran para Análisis Relevante", explicó entonces Zapatero sobre la empresa para la que trabajó como consultor, propiedad de su amigo Martínez.

Análisis Relevante pagó entre de 2020 y hasta el año pasado 70.000 euros brutos al año a Zapatero por unos trabajos de consultoría que, según el ex jefe del Ejecutivo, hacía “a precio de mercado” teniendo en cuenta su “experiencia, trayectoria y personalidad”. También contrató a las dos hijas del expresidente para “trabajos de marketing”.

El juez Calama aceptó el pasado marzo la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El magistrado reclamó las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ese momento investigaba este procedimiento y que se inhibió en favor del tribunal central. La investigación ha permanecido bajo secreto hasta este martes.

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