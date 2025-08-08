El cantante Jaume Anglada, herido muy grave tras ser arrollado por un coche en Palma

El cantante mallorquín Jaume Anglada, de 52 años, ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases donde permanece ingresado en la UCI. Según informa Mallorca Diario, su estado es de extrema gravedad y por un traumatismo craneoencefálico.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la policía local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El amigo del rey

Anglada es músico, actor y presentador mallorquín, aunque es su faceta como cantautor la que le hizo conocido. Lanzó su primer disco en 1996 y en 2016 decidió formar dúo con Carolina Cerezuela, con la que comparte dos discos.

Carolina Cerezuela y Jaime Anglada en un concierto en 2021. GTRES

El artista forma parte del entorno más íntimo de Felipe VI en Mallorca y ya se ha convertido en tradición de las vacaciones de los reyes en la isla Balear asistir uno de sus conciertos en el club náutico. Hace solo una semana, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, se pudo ver al rey disfrutando de su concierto.