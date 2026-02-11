Muere James Van Der Beek, el inolvidable Dawson de 'Dawson crece', a los 47 años

James Van Der Beek en el estreno de Overcompensating de Prime Video celebrado en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.

El actor James Van Der Beek, conocido mundialmente por dar vida a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson crece, ha muerto este miércoles 11 de febrero a los 47 años. El intérprete había sido diagnosticado de cáncer de colon en noviembre de 2024 y en los últimos meses sus apariciones públicas fueron muy limitadas.

Su fallecimiento pone fin a la trayectoria del rostro que marcó a toda una generación a finales de los años noventa. Van Der Beek estaba casado desde 2010 con Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

El fenómeno mundial de Dawson crece

Van Der Beek comenzó su carrera a principios de los años noventa, pero el salto definitivo llegó en 1998 con el estreno de Dawson's Creek. La ficción, emitida durante seis temporadas hasta 2003, se convirtió en un fenómeno cultural que definió la adolescencia televisiva de su época.

Su personaje, Dawson Leery, era un joven obsesionado con el cine y con la idea del amor romántico. La serie no solo impulsó su carrera. También lanzó al estrellato a otros actores que hoy son figuras consolidadas de Hollywood, como Katie Holmes o Michelle Williams.

La reunión sin Dawson

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de dos décadas. El acto congregó a miles de seguidores y tuvo un objetivo solidario: recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, dedicada a ofrecer información y apoyo a pacientes oncológicos.

Van Der Beek no pudo asistir. Según relataron entonces los organizadores, se le esperó hasta el último momento. Michelle Williams explicó durante el evento: "Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson crece sienten lo mismo".

Más allá de Dawson

Tras el final de la serie, Van Der Beek trabajó en cine y televisión con papeles más irónicos y autorreferenciales, alejándose del perfil de galán juvenil que le encasilló durante años. Participó en comedias, dramas y proyectos independientes, buscando redefinir su carrera lejos del fenómeno adolescente que le dio fama global.

En noviembre de 2024 hizo público su diagnóstico de cáncer de colon. Desde entonces redujo su exposición pública y se centró en su familia.

La muerte de James Van Der Beek supone el adiós a uno de los rostros más reconocibles de la televisión de finales de los noventa. Para muchos espectadores, Dawson crece no fue solo una serie: fue el retrato emocional de una etapa.

Aluvión de reacciones en redes

Son esas series que marcan a una generación, así que las reacciones a la muerte del protagonista más icónico, no se han hecho esperar, con el denominador común del dolor y la pena: