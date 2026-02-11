Ayuso le regala una medalla a Trump e Ignatius Farray aparece para rematar el día con solo una mención

El cómico Juan Ignacio Delgado Alemany, conocido popularmente como Ignatius Farray, caracterizado por su estilo visceral y el uso del "grito sordo", ha reaccionado a la noticia de este miércoles en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que entregaría la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a EEUU.

Durante su intervención en The Hispanic Prosperity Gala, un evento sobre la influencia latina en el mundo con tinte conservador y liberal, la jefa del Ejecutivo regional, cuya ideología no dista mucho de la de Donald Trump, ha vinculado a la izquierda con el narcotráfico.

Ayuso ve a EEUU, que cumplirá 250 años de independencia, como el "principal faro del mundo libre", y que juega un papel "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades; juntos somos increíbles e imparables".

Ignatius, muy a su estilo, responde

El cómico ha publicado un tuit en su perfil oficial de X en el que utiliza una frase de lo más irónica con una comparación incluida: "Isabel Díaz Ayuso entrega su premio de alumna ilustre de la Universidad Complutense a Donald Trump".

Luego ha rematado con un toque más visceral: "Corina Machado y Díaz Ayuso llevándole sus premios a Donald Trump: vuelve el porno con argumento". Además, ha añadido poco después: "Una comercial del Grupo Quirón le concede la medalla de Madrid a Donald Trump".

Muchos se han hecho eco de esta noticia y han criticado a la popular, como el periodista Ernesto Ekaizer, quien citaba un artículo de The Economist del pasado 6 de febrero que decía que "van más allá de la inmigración, es una prueba del poder del Gobierno para usar la violencia contra sus propios ciudadanos, una línea divisoria entre libertad y tiranía. Y no será la última".

Qué ha dicho Ayuso que ha causado tanto revuelo

Ayuso se ha rendido a Trump y ha expresado que a EEUU siempre se ha mirado como "admiración por ser el principal faro del mundo libre". El evento ha sido organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del estadounidense, pero la madrileña no ha podido acudir.

Ha comentado que el mundo no se podría entender sin esa visión hispana unida por "la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común".