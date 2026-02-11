Bad Bunny, Vito Quiles o la teoría del gran reemplazo: los siete momentos del debate sobre el estado de los trenes en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar sobre los accidentes de tren de las últimas semanas en Adamuz (Córdoba) o Gelida (Barcelona), que han desencadenado un caos ferroviario sin precedentes en nuestro país y han abierto, a su vez, un debate abierto y profundo sobre el estado del sistema ferroviario español.

Sánchez ha defendido que, pese a algunas "carencias", el sistema de trenes de España es "uno de los mejores del mundo" y ha lamentado que la oposición (concretamente, PP y Vox) propaguen bulos para generar "miedo".

Como suele ocurrir, la comparecencia del presidente del Gobierno ha servido también para que se debatan otros de los temas políticos de actualidad, como la regularización de más de medio millón de migrantes, el liderazgo entre los partidos a la izquierda del PSOE o hasta sobre la actuación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Super Bowl de la NFL norteamericana. A continuación, repasamos los siete momentos del debate:

Patxi López y su discurso al ritmo de Bad Bunny

El portavoz socialista Patxi López EFE

Uno de los momentos más sonados de las comparecencias en el Congreso de este miércoles ha sido la referencia del portavoz socialista, Patxi López, al evento cultural más comentado a lo largo de la semana: la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl. Un evento que se ha convertido en un símbolo de la lucha anti-Trump y que tiene como esencia un mensaje muy simple, pero directo: el amor frente al odio.

"Los que no soportan ni la risa, ni la comedia, ni el arte, ni la razón, ni el amor porque todo ello mata al miedo que ellos quieren inocular para convertirse en salvadores", introducía López sentenciando con que "sin miedo ustedes no existirían" apelando a la bancada de la derecha. "Ya lo decía Bad Bunny, 'the only thing more powerful than hate is love' y yo añado que la esperanza también puede al miedo. Combatamos el miedo con esperanza", concluía el portavoz.

No ha sido el único, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hecho referencia a la actuación después de preguntar con inquietud al líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, si la había visto.

Sánchez le dice 'qué Quiles que te diga' a Feijóo

El ultraderechista Vito Quiles. Europa Press via Getty Images

La figura de Vito Quiles ha estado en boca de todos en los últimos días después de que el agitador ultraderechista participara en el acto de fin de campaña del Partido Popular en Aragón y, cómo no, también en la Cámara Baja donde los reproches han ido directos al mentón del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez no ha perdido ocasión y le ha recordado la famosa "política para adultos" con la que el popular llegó a Madrid para, presuntamente, llegar a la Moncloa.

El reproche ha llegado parafraseando una cita del propio Feijóo: "El que quiera instrumentalizar un accidente ferroviario para convertirlo en un problema político o ir contra un partido determinando no está prestando el respeto que necesitan las víctimas, familias o Galicia". "Qué ha sido de todo aquello, de esa moderación y altura de Estado, de esa política para adultos... ¿Se la ha robado Ayuso, Abascal y Vito Quiles?", ha sentenciado el presidente del Gobierno.

Sánchez se acuerda de Iker Jiménez

Iker Jiménez IKER JIMENEZ

Pedro Sánchez ha acusado tanto a Núñez Feijóo como a Santiago Abascal de propagar diferentes bulos sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) o el estado de la infraestructura ferroviaria en nuestro país con el objetivo de generar "miedo" y "zozobra" entre los ciudadanos. En este sentido, el presidente del Gobierno ha lamentado que "un líder de la oposición" replique la estrategia de desinformación de un partido de ultraderecha. Y ha sido en ese momento cuando el presidente del Gobierno se ha acordado del periodista y presentador de programas en Cuatro, Iker Jiménez.

"La pena es que este patrón de desinformación, de generar bulos y de tratar de dividir es algo que ya replica el PP sin ningún tipo de escrúpulo. Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando y Cayetana Álvarez de Toledo replicaron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Es triste, porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creerse cualquier cosa", ha dicho Sánchez.

¿Cuánto gana Santiago Abascal?

El líder de VOX, Santiago Abascal durante el pleno del Congreso EFE

A diferencia de otras ocasiones, en las que Pedro Sánchez prácticamente ignora a Santiago Abascal, el presidente del Gobierno sí ha dedicado este miércoles una buena parte de su intervención a responder al líder de Vox.

Según el líder socialista, Abascal se comporte a su juicio como un "torquemada de la corrupción". Sin embargo, le ha reprochado el escándalo del supuesto desvío de fondos de las donaciones para la dana que reunió la organización juvenil Revuelta. "No han llegado al gobierno y ya están corrompidos", le ha dicho. Además, también le ha criticado por ser "opaco" sobre el sueldo que cobra.

"Salió una noticia en un medio que decía que el sueldo de su principal asesor, Kiko Méndez-Monasterio era de 26.700 euros mensuales. Si el asesor cobra este dineral, ¿cuánto cobra el asesorado? 26.700 euros al mes no es la España que madruga", le ha dicho.

Rufián y la teoría del reemplazo

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián EFE

Aunque el pleno era para hablar del accidente de Adamuz y del estado de la infraestructura ferroviaria, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho un repaso a algunos de los temas polémicos de los últimos días. Como, por ejemplo, la regularización de medio millón de migrantes que el Gobierno quiere llevar a cabo. Y para ello ha dado su punto de vista de la "teoría del gran reemplazo" que tanto se ha esgrimido estos días, tanto entre la derecha como en la izquierda.

"Aquí nadie es puro. La teoría del gran reemplazo no es como ustedes lo explican, pero existe. Nos están sustituyendo, sí, pero no por inmigrantes. Si no por mala gente. Lo he dicho un millón de veces: ser un chungo está de moda. De hecho, sólo mala gente entre la verdad y la mentira dañina, elige la mentira. Nunca antes ha habido tanta información y nunca antes ha habido tanta gente dedicada a manipularla. Por ejemplo, ustedes dicen que el Gobierno regularizará a medio millón de personas para que voten al Gobierno. Lo primero es que sin nacionalidad española no se vota en unas generales. Y lo segundo es que la mayoría tiene más vida laboral que ustedes", ha dicho.

Rufián y la izquierda

No podía el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, evitar también hacer mención a aquello de lo que todo o casi todo el mundo habla estos días: su apuesta por un frente amplio de izquierdas en el conjunto del Estado.

Lo hizo antes de echar el cierre a su primera intervención. "Acabo con una reflexión", dijo Rufián: " Quien se crea que lo que viene es lo de siempre se equivoca. Yo les entiendo, entiendo las dinámicas de los partidos; yo respeto enormemente a los partidos, de hecho, sin los partidos la democracia no existiría, pero lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones... Lo de ahora, pero más salvaje aún".

El diputado catalán lanzó entonces un mensaje al conjunto de formaciones de la izquierda, sobre todo a aquellos que piensan que "el fascismo se va a frenar" en la "frontera". "Así que no sé... O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo", señaló Rufián, quien dejó para el final al menos un comentario irónico: "La única buena noticia es que por unos días se va habla de lo que va a hacer la izquierda y no de Ayuso, Trump, Abascal, Feijóo... Eso siempre está bien, ¿verdad?"

Feijóo y el conjunto de ofensas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso. EFE/Javier Lizón

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha escatimado en agravios. Si en las últimas semanas 47 personas murieron en accidentes ferroviarios, la culpa fue, para el líder del Partido Popular, de Pedro Sánchez y de Óscar Puente. "Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte", espetó Feijóo, quien auguró que el Gobierno "se sentará en el banquillo también por esto" antes de pedir la dimisión del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes. "No deberían seguir sentados en sus escaños", dijo.

A lo largo de su intervención, también de su réplica, Feijóo no ha dejado de echar en cara a Sánchez las 47 personas muertas. No solo le ha dicho que eran fallecimientos "evitables" sino que también le ha achacado haber faltado al respeto a todas y cada una de las víctimas. "¿Cómo ha podido hablar de 47 muertos con semejante insensibilidad?", ha preguntado el líder del PP, que se ha mostrado incrédulo ante el hecho de que a Sánchez no se le "revuelvan las tripas".