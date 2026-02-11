Lluís Bassat, publicista, 84 años: "Trabajaba 14 horas diarias y jamás me he quejado. Cargué sacos en Correos y aprendí a no quejarme"

Hay ciertos trabajos que cambian a una persona para toda la vida. Es lo que le ocurrió a Lluís Bassat, uno de los publicistas más importantes de la historia del sector en España, tras estar durante un mes cargando sacos en Correos.

El hombre, que ahora tiene 84 años, ha asegurado, en el pódcast Arpa Talks, que esa experiencia en Correos "me ha servido mucho en la vida, porque nunca un trabajo me ha parecido demasiado duro".

Uniéndolo con su labor como publicista, Bassat ha contado que "me he pasado muchas noches trabajando en la agencia de publicidad porque una campaña no tenía que salir y había que presentarla al día siguiente y no la teníamos. Me ha ocurrido no una, muchas noches a lo largo de mis 50 años como publicitario. Ello implicaba irme a casa, ducharme y volver corriendo para presentarle la campaña al cliente".

Pese a esa alta exigencia laboral, el publicista ha destacado que "jamás me he quejado, jamás me ha parecido duro. He trabajado durante casi toda mi vida seis días por semana. Por lo menos o el sábado o el domingo porque no daba abasto con los cinco días de la semana".

"Trabajaba 14 horas diarias"

"Mirando para atrás, soy consciente ahora de que trabajaba 14 horas diarias. Llegaba muy pronto y era el último en marcharme del despacho. Y simplemente ese mes en Correos me dio la fuerza para no quejarme jamás de que mi trabajo fuera duro", ha afirmado Lluís Bassat.

En ese sentido, el conocido publicista ha subrayado que "es duro el trabajo de minero, es duro el trabajo de agricultor, es duro el trabajo de conductor de autobús… pero todos los demás trabajos, por lo menos los que he hecho yo en mi vida, son para dar las gracias a quien te los haya proporcionado. Es una maravilla poder trabajar en lo que te gusta y no en una mina, donde no ves la luz del día en muchos meses".