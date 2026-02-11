El CEO de Airbnb, sobre los pueblos de la España vaciada: "Se quedan sin médicos ni farmacias y solo sobreviven a través del turismo"

El CEO en España y Portugal de Airbnb, Jaime Rodríguez de Santiago, ha pasado por el pódcast Vidas Contadas para hacer una radiografía del sector de la vivienda en España y analizar cuál es el papel de los alquileres de corta duración en los que se basan empresas como la suya.

En relación a las zonas del país más deshabitadas, la llamada España vaciada, Rodríguez de Santiago ha afirmado que "algo que nosotros vemos mucho ahora, por ejemplo, es el potencial que tiene el alquiler de corta duración para toda la España rural y la España vaciada. Son sitios en los que se está perdiendo toda la industria y el desarrollo económico".

Uno de los grandes problemas de esas poblaciones con un número pequeño de habitantes es que están perdiendo la inmensa mayoría de servicios, lo que hace que el abandono de esas zonas se acelere aún más.

"Los pueblos se están vaciando, se están quedando sin médicos, sin farmacias, sin ningún tipo de servicios porque no hay economía y solo sobreviven a través del turismo. ¿Qué vas a poner un hotel en cada pueblo? Es imposible", ha expresado Rodríguez de Santiago al respecto.

Aboga por usar el alquiler de corta duración para llevar turistas de las grandes ciudades a zonas rurales

En ese sentido, el CEO en España y Portugal de Airbnb ha subrayado que lo que sí que se puede hacer es "habilitar el alquiler de corta duración como un mecanismo para llevar parte de la presión turística de las grandes ciudades a otros sitios donde, además, muchos de nosotros queremos ir".

Respecto al debate de si el alquiler de corta duración es perjudicial para el sector turístico, Rodríguez de Santiago ha señalado que "polarizar, decir esto es bueno o esto es malo, te reduce las herramientas muchísimo porque dejas de mirar a las cosas con las posibilidades que te dan".

"El turismo es esencial en este país. Quizás no lo hemos sabido canalizar bien, pero podemos hacerlo. Y creo que el mecanismo para hacerlo es mantener un debate muy maduro sobre las cosas que nos gustan y las que no. Y a partir de ahí, construir conjuntamente", ha propuesto el CEO en España y Portugal de Airbnb.