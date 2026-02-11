Iñaki Urdangarin confiesa lo que tuvo que hacer con su libro 'Todo lo vivido' para que la infanta Cristina estuviera conforme
El exjugador de balonmano ha contado con la aprobación de su exmujer y sus hijos para su biografía, aunque con algunas condiciones.
Iñaki Urdangarin publica Todo lo vivido el 12 de febrero de 2026. Aunque hubo quien dijo que se trata de un libro de coaching, aunque algo de eso hay, se trata realmente de una biografía. No será como las memorias del rey Juan Carlos, pero sí que repasa su existencia, tanto lo bueno como lo malo que le ha tocado vivir.
Antes de la publicación realizó una serie de entrevistas para promocionarla. La primera en televisión fue con su amigo Jordi Basté para La 2 Cat, donde no evitó hablar de la infanta Cristina, reconociendo que había sido una de las mujeres de su vida y su gran pérdida tras su paso por la cárcel.
Después llegaron más entrevistas, y extractos del libro, donde mencionaba de una u otra forma a la madre de sus hijos, para la que solo tiene buenas palabras. "Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos. Hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero", en referencia a cuando fue pillado con Ainhoa Armentia.
Y claro, en el libro aparecen los buenos y los malos momentos con la infanta, y también Ainhoa Armentia, con la que sigue bien aunque hayan aparecido rumores de problemas entre ellos.
La infanta y sus hijos leyeron ya el libro
Quizá a la hija de Juan Carlos I no le hace especial gracia que su vida quede reflejada en un libro, pero Urdangarin dejó claro que su exmujer había leído las memorias.
También lo hicieron sus hijos, que están encantados de que cuente él mismo su historia y les parece bien lo que dice de ellos. De hecho, fue Miguel Urdangarin el que le animó a escribir sus memorias.
Como confesó Iñaki en una entrevista con su amigo Jordi Basté en RAC 1, la infanta Cristina, que dio el visto bueno, pero tras unos retoques: "A mis hijos les ha gustado mi libro porque es un homenaje a ellos mismos. Cristina también lo ha leído y está conforme", dijo el exjugador de balonmano, que añadió que tras la lectura "tuvimos que retocar algunos capítulos".
"Cuento las experiencias de mi vida, tanto las buenas como las malas, que les han afectado de manera inevitable", declaró Urdangarin, añadiendo que ha relatado lo que le parece importante, aunque con otras cuestiones ha preferido callar.