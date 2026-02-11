Pablo Motos reacciona a lo que dijo Rosa Belmonte de Sarah Santaolalla en la tertulia de 'El Hormiguero': "Nos esforzaremos en que no vuelva a suceder"
Ha pedido perdón antes de empezar el programa, en el que recibía la visita de la actriz Ana Milán.
El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha empezado el programa y justo después de volver del primer anuncio publicitario, ha parado lo que había programado la escaleta y antes de presentar a la invitada de este miércoles, la actriz Ana Milán, ha hablado sobre lo que ocurrió en el programa del martes durante la tertulia política.
Motos hizo alusión a la analista política Sarah Santaolalla, aunque sin nombrarla, por un comentario que hizo sobre Felipe González: "Esta mañana me he sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir, después de estas declaraciones (que iba a votar en blanco en las próximas elecciones), decir que Felipe González era un traidor".
La periodista Rosa Belmonte, de repente, añadía: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y una ola de reacciones ha surgido en las redes sociales. Santaolalla se ha defendido de forma inapelable y tajante y la propia Belmonte, 24 horas después, ha pedido disculpas, aunque sin mencionar a la analista.
Motos pide perdón, pero no menciona a Sarah
Motos, en el programa de este miércoles, ha pedido perdón en nombre de todo el programa: "Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia".
"A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho. Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder"
Felipe González, contigo empezó todo
El punto de origen está en el expresidente del Gobierno, Felipe González, que durante un desayuno en El Ateneo anunció que no votaría al PSOE mientras estuviera Pedro Sánchez y que sí lo haría en blanco.
En ese sentido, Santaolalla intervino en el programa En Boca de Todos, de Cuatro y presentado por Nacho Abad, para opinar sobre sus palabras: "Ahora mismo es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor".