El gran cambio de Rico Rodríguez, Manny en 'Modern Family'

Robert Ashcroft via Getty Images

Este 2025 se cumplen 16 años del estreno de Modern Family, la sitcom estadounidense que retrata a modo de falso documental la vida de una familia con una curiosa estructura se convirtió en una serie de éxito tanto en la ABC como a nivel internacional.

El último capítulo se emitió el 8 de abril de 2020 y a lo largo de 10 años los personajes se ganaron el cariño de los espectadores. Si hay uno que lo hizo especialmente fue el de Manny Delgado, interpretado por Rico Rodríguez, el hijo de la anterior pareja de Gloria (Sofia Vergara), al que cría junto a Jay Pritchett (Ed O'Neill).

El carácter cariñoso con su familia, responsable y maduro para su corta edad, a su vez romántico y detallista de Manny lo hizo uno de los más carismáticos de la ficción, donde estuvo desde los 10 años hasta los 19, prácticamente toda su adolescencia.

De ahí que haya habido una sorpresa generalizada al ver su actual aspecto, con 24 años y seis años después del fin de la ficción ganadora de cinco premios Emmy.

El pasado 12 de febrero, Rodríguez acudió a la alfombra roja de la premiere de la sexta temporada de la serie de Netflix Cobra Kai junto a su hermana Raini Rodríguez. Allí lució camiseta y pantalones negros con una chaqueta vaquera y un sorprendente nuevo look, con el pelo rizado mucho más largo de lo que acostumbraba hasta ahora y durante la serie.

Además, se ha dejado barba, algo que sorprendió también a los que han visto prácticamente crecer en la pequeña pantalla al actor que dio vida a Manny Delgado.

Rico Rodríguez en la alfombra roja de la premiere de Cobra Kai. WireImage

El actor ha tenido algunos papeles episódicos tras el final de la serie y en 2023 participó en el podcast de ficción How to Win Friends and Disappear People, protagonizado por Leslie Grace y Soni Bringas.

Durante la emisión de Modern Family participó en otras producciones y como colaborador episódico de distintas galas y programas de televisión, así como de actor de doblaje de producciones de animación como El americano, Victor & Valentino, Jake y los piratas de Nunca Jamás o La Guardia del León.