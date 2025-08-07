El hijo de Mette-Marit de Noruega, acusado de 23 delitos, pierde uno de sus inexplicables privilegios

Marius Borg Høiby creció con los privilegios de la realeza, pero sin las obligaciones que pesan sobre los royals. Como hijo de una relación anterior de Mette-Marit de Noruega, fue acogido como un vástago más por el príncipe heredero Haakon, y como un nieto más por los reyes Harald y Sonia. Desde niño se le vio en actos familiares, pero al convertirse en adulto se dejó claro que no era miembro de la Casa Real, y que tenía el derecho de vivir una vida sin presión mediática porque no tenía título. Tan solo era el hijo de la princesa heredera consorte.

Y así fueron pasando los años hasta que todo cambió el 4 de agosto de 2024, cuando fue detenido por haber presuntamente agredido física y psicológicamente a su entonces pareja en la casa de ella, en Frogner, Oslo. Se cayó entonces el velo de protección que existía sobre el hijo de Mette-Marit, sobre el que comenzó una investigación que acabó con la imputación de 23 delitos.

Marius Borg Høiby en la celebración del 18 cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega Haakon Mosvold Larsen / Imago / ContactoPhoto

A pesar de haber sido detenido tres veces y de las graves acusaciones que pesan sobre él, que van desde tres presuntas violaciones, a conducta sexual abusiva, maltrato físico y psicológico a parejas, amenazas de muerte e incumplimiento de órdenes de alejamiento, inexplicablemente Marius Borg ha vivido con cierta placidez y ha entrado y salido de Noruega cuando le ha venido en gana, y no solo para ingresar en un centro de rehabilitación en Reino Unido, sino para irse de vacaciones.

Desde su primera detención, ha estado, que sepa, de vacaciones en Italia y en Francia. Además Se og Hør dio a conocer que en julio de 2025 se marchó unos días a Portugal para disfrutar del surf con su padrastro, Haakon de Noruega, y con su hermano Sverre Magnus. Se trató por tanto de una escapada familiar que demuestra que por muchos delitos que presuntamente haya cometido y del daño reputacional a la monarquía, su familia sigue a su lado.

Marius Borg Høiby y el príncipe Haakon de Noruega Nigel Waldron vía Getty Images

Y al llegar al aeropuerto de Gardemoen, los tres bajaron del avión y fueron escoltados a casa, a Skaugum, en un vehículo con la protección habitual con la que cuentan el príncipe heredero de Noruega y su familia. Todo fue rápido, muy rápido, no así para el resto de pasajeros. Y el motivo es que los miembros de la familia real tienen pasaporte diplomático, que lo agiliza su paso por los aeropuertos y les da un tratamiento especial.

Marius Borg Høiby, pese a no ser considerado miembro de la familia real de pleno derecho, sí contaba con pasaporte diplomático emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. El propio príncipe Haakon comunicó que su hijastro tenía un pasaporte normal y otro diplomático, este último para sus viajes con la familia real noruega y no para sus viajes privados. Sin embargo, a lo largo de los años Marius realizó un uso indebido de su privilegio al tirar de pasaporte diplomático cuando no viajaba con un miembro de la realeza, lo que habría supuesto un mal uso del mismo.

Ingrid Alexandra de Noruega en su 18 cumpleaños con sus padres, sus hermanos y sus abuelos Harald y Sonia de Noruega en Oslo en junio de 2022. Getty Images

Sin embargo, el privilegio se acabó, pero no por el mal uso, sino que parece que por sus problemas con la justicia. Así lo hizo saber Se og Hør, que señaló que se le retiró el pasaporte diplomático a principios de 2025, es decir, casi medio año después de los graves sucesos del piso de Frogner que provocaron su primera detención y su caída en desgracia. Sin embargo, el citado medio matiza que aunque parece que hay una conexión, no han podido confirmar que su escándalo fuera la motivación de la retirada, pese a que todo apunte a ello.

Los royals noruegos que sí tienen pasaporte

Por otro lado, la casa real noruega comunicó que todos sus miembros cuentan con pasaporte diplomático, es decir, los reyes Harald y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra. También lo tienen el príncipe Sverre Magnus, la princesa Marta Luisa y la princesa Astrid, pero no Marius Borg Høiby ni las tres hijas de la princesa Marta Luisa, que tienen el pasaporte común con el que cuentan todos los ciudadanos noruegos.