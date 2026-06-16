El príncipe Guillermo 'gana la partida' a Kate Middleton con la elección educativa de su hijo mayor, el príncipe George

El príncipe Guillermo y Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis en el balcón de Buckingham Palace en Trooping the Colour

Después de muchos rumores, por fin ha llegado el momento de los hechos. El palacio de Kensington ha confirmado que el príncipe George asistirá a Eton College a partir de septiembre de 2026. Es decir, va a estudiar en este prestigioso internado la parte final de su etapa escolar.

La tradición marcaba, aunque no en todos los casos, que Eton debía ser el lugar elegido para que el hijo mayor de los príncipes de Gales estudiara a partir de su adolescencia.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis en la celebración de Trooping the Colour 2026 Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Sin embargo, se rumoreó en su momento que no tenía por que ser la única elección. De hecho, Kate Middleton estaba interesada en Malborough College, donde estudió ella misma. Asimismo, visitaron otros lugares de Reino Unido en busca de una escuela que fuera adecuada para su primogénito, pero finalmente ha ganado Eton.

De todos modos, Daily Mail asegura que pese a que la pareja heredera barajó otras opciones, y que sin duda el príncipe de Gales tenía que estar más interesado que Kate Middleton en que su hijo siguiera sus pasos, la primera opción fue siempre Eton.

El príncipe Guillermo con el uniforme de prefecto durante su paso por Eton College Tim Graham Photo Library via Getty

Este centro escolar, que viene muy bien porque está cerca de Forest Lodge, en Windsor, es régimen de internado. Solo admite varones, cuesta unas 63.000 libras anuales –unos 72.0000 euros-, y los alumnos deben vestir un uniforme formado por chaqueta negra tipo frac, chaleco, camisa blanca, corbata y pantalón con raya diplomática.

Adiós a Gordonstoun, el internado en el que sufrió Carlos

El príncipe George, llamado a ser rey en el futuro, seguirá así los pasos de otros miembros varones de la familia real británica, como su padre y su tío Harry. También el duque de Kent y su hermano Michael; Guillermo y Ricardo de Gloucester; George, Alexander, Frederick y Edwar Windsor estudiaron en Eton.

Carlos III en su primer día en Gordonstoun en 1962 junto a su padre, el duque de Edimburgo Hulton-Deutsch/Hulton-Deutsch Collection/Corbis via Getty Images

Sin embargo, ninguno de los hijos de Isabel II y el duque de Edimburgo fueron allí. Como el príncipe Felipe había sido escolarizado en Gordonstoun, un internado de Escocia, quiso que sus descendientes varones fueran también allí. Isabel II, jefa de la dinastía, pero no de la familia, cargo que recayó en su marido, aceptó, por lo que Carlos, Andrés y Eduardo estudiaron allí.

Para Carlos III fue un auténtico infierno, de hecho él mismo lo dijo. Fue objeto de burlas, golpes y humillaciones por sus compañeros, y cuando llegó el momento, quiso que sus hijos fueran a Eton, que además estaba lo bastante cerca de casa para poder volver los fines de semana. Tanto Guillermo como Harry fueron felices allí, y ahora los príncipes de Gales esperan que el príncipe George pueda formarse y disfrutar de la experiencia en Eton.