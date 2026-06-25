El protagonismo de Trump en el 250 aniversario de Estados Unidos podría ser robado por su archienemiga superestrella

El 4 de julio es uno de los días más importantes en Estados Unidos ya que se celebra el Día de la Independencia. En esa fecha de 1776 se adoptó oficialmente la Declaración de Independencia que marcó el nacimiento de lo que ahora conocemos como EE.UU.

Este aniversario se suele celebrar por todo lo alto y se espera que sea uno de los fines de semana más simbólicos para su presidente, Donald Trump, aunque podría verse opacado por un acontecimiento muy distinto pero a su vez con gran repercusión. Se trata de la posible boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce.

Según una información publicada por The New York Times, la pareja podría celebrar su enlace el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia y con los actos previstos por el Gobierno para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Un serio presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en Evian-les-Bains (Francia), el 16 de junio de 2026. Evelyn Hockstein - Pool / Getty Images

La noticia ha generado una enorme expectación en el país debido a la popularidad de ambos. Swift, considerada una de las artistas más influyentes del mundo, y Kelce, tres veces campeón de la Super Bowl con los Kansas City Chiefs, anunciaron su compromiso el pasado mes de agosto.

Preparativos que alimentan los rumores

Las especulaciones sobre la boda han cobrado fuerza después de que se conociera la solicitud de permisos para cerrar varias calles alrededor del Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio. Además, varios jugadores de los Kansas City Chiefs habrían reservado habitaciones en hoteles cercanos para esas fechas.

La empresa organizadora de eventos Winick Productions también solicitó autorización para instalar estructuras temporales en los alrededores del recinto para un evento de entre 500 y 999 asistentes, según el periódico neoyorquino.

Taylor Swift y Travis Kelce, tras un partido de los Kansas City Chiefs. TNS

Aunque ni los representantes de Swift ni los del Madison Square Garden han confirmado oficialmente la celebración, fuentes conocedoras de la planificación aseguran que las autoridades municipales trabajan con la previsión de que el evento tenga lugar.

Un desafío mediático para Trump

La posible boda llega en un momento especialmente delicado para Donald Trump. El presidente pretende convertir las celebraciones del 250 aniversario del país en uno de los grandes hitos de su mandato, con desfiles, fuegos artificiales y numerosos actos institucionales. Sin embargo, la atención mediática podría desviarse hacia la pareja más seguida del momento.

La relación entre Trump y Swift, además, está marcada por la tensión política. La cantante ha respaldado públicamente a candidatos demócratas en las últimas elecciones y se ha pronunciado en favor de los derechos LGBTQ+, posiciones que han provocado duras críticas por parte del presidente.

En 2024, Trump llegó a publicar en su red social Truth Social un mensaje en el que afirmaba: "Odio a Taylor Swift", después de que la artista mostrara su apoyo a la entonces candidata demócrata Kamala Harris.