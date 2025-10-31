Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todos los actos por el 50 aniversario de la monarquía: excluyen al rey Juan Carlos de donde no quieren que esté, pero sí le invitan a una de las celebraciones
Felipe VI celebra el medio siglo desde la proclamación de Juan Carlos I con una serie de actos públicos y con otro privado en el que sí tiene cabida su padre.

El rey emérito, Juan Carlos I, y su hijo Felipe VI.Getty Images

El 22 de noviembre de 2025 se cumplen 50 años desde la restauración monárquica en España. En esa fecha, Juan Carlos I fue proclamado rey de España en un acto celebrado en el Congreso que tuvo lugar dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, que seis años antes había nombrado a Juan Carlos de Borbón sucesor a título de rey.

Se esperaba que la efeméride se celebrara de alguna manera de forma oficial, y el misterio se ha desvelado tres semanas antes. Curiosamente ha sido el 31 de octubre, día en el que la princesa Leonor cumplía 20 años.

  El rey Juan Carlos en su proclamación como rey de España en presencia de la reina Sofía y el príncipe Felipe el 22 de noviembre de 1975.Getty Images

También se ha dado a conocer en la misma semana en la que el rey Juan Carlos concedió entrevistas a medios franceses para hablar sobre Reconciliación, un libro de memorias que se publica en España en diciembre para no coincidir con esta celebración, y en el que Juan Carlos de Borbón no duda en cargar contra la reina Letizia y en lamentar el trato dispensado por su hijo Felipe.

Fuentes de La Zarzuela señalaron a EFE que los festejos oficiales tendrán lugar el 21 de noviembre, un día antes del medio siglo de la proclamación de Juan Carlos I. Y como lo que se celebra no es el aniversario de un reinado que terminó en 2014, sino el regreso de la monarquía a España, el rey emérito no tiene un papel aquí y tampoco ha sido invitado. No hay que olvidar que renunció a participar en actos oficiales ya antes de su exilio a Abu Dabi por sus escándalos, por lo que no procede que aparezca.

  La reina Sofía recibe el Toisón de Oro en una ceremonia en el Palacio RealJOAN LLADO

Los actos del 21 de noviembre sí honran a la reina Sofía, que recibe el Toisón de Oro en una ceremonia en el Palacio Real. Felipe VI ha querido otorgar el mayor honor que podría entregar a su madre para reconocer su servicio a la corona y a España. Casa Real esperaba encontrar un buen momento para que doña Sofía recibiera la más alta orden que puede conceder el rey de España, y este aniversario ha sido la oportunidad más adecuada.

Junto a ella también reciben el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro el expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución que todavía viven, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Al acto se ha invitado a los poderes del Estado y Felipe VI pronunciará un discurso por los 50 años de la monarquía en España.

  Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, muy sonrientes en los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo.GTRES

El otro acto oficial de la jornada tiene lugar antes en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Está organizado por el Congreso, moderado por Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega, se llama 50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia y asisten los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. 

Leonor acudirá desde la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, donde recibe formación militar, mientras que su hermana viajará desde Lisboa, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Esta mesa redonda contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de la académica Adela Cortina y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Un almuerzo privado del que no veremos fotos

Al día siguiente, ya el 22 de noviembre, tendrá lugar un almuerzo privado en el Palacio Real de El Pardo, un acto familiar al que sí ha sido invitado el rey Juan Carlos. Se le ha enviado invitación porque estamos hablando de un asunto de familia y no oficial, y aquí sí se entiende que debe estar, si es que quiere hacerlo. Se desconoce la lista de invitados, pero se da por hecho que se trata de un cónclave de Borbones, una ocasión para que la familia real y la familia del rey compartan mesa y mantel. 

  El rey Juan Carlos, llegando a la fiesta por el 18 cumpleaños de la princesa LeonorGTRES

Esta forma de hacer las cosas ha recordado al 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Aquel 31 de octubre de 2023 hubo una serie de actos institucionales con la presencia de los reyes y sus hijas, y por la noche el Palacio de El Pardo acogió una cena privada a la que acudieron los familiares de la princesa de Asturias, entre ellos el rey Juan Carlos. No se distribuyó ni una sola foto del interior y parece claro que tampoco se va a hacer en este aniversario.

