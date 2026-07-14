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Marion, bióloga, ante sus mejillones muertos por el calor del Mediterráneo: "Mueren de agotamiento. A estas temperaturas ya no se mueven, respiran mucho, pierden energía"
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Marion, bióloga, ante sus mejillones muertos por el calor del Mediterráneo: "Mueren de agotamiento. A estas temperaturas ya no se mueven, respiran mucho, pierden energía"

El esfuerzo por mantenerse con vida es lo que provoca su muerte.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Mejillones en una imagen de archivo.Getty Images

Las altas temperaturas que está dejando este verano no solo están poniendo a prueba a las personas. El calor extremo también está transformando el mar Mediterráneo, donde el aumento de la temperatura del agua está poniendo en jaque a numerosas especies y alterando ecosistemas de los que dependen tanto la biodiversidad como miles de personas. Sus efectos ya son visibles y preocupan cada vez más a la comunidad científica.

Una de las imágenes que mejor refleja esta situación llega desde la laguna de Thau, en el sur de Francia. Allí, la bióloga Marion Richard, investigadora del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer), observa con preocupación la elevada mortalidad de los mejillones que estudia. Incapaces de soportar el aumento de la temperatura del agua, muchos están muriendo por el estrés térmico, una señal más del impacto que el cambio climático ya está teniendo sobre la vida marina.

En los tanques donde recrean las condiciones de la laguna, la mortalidad ha aumentado rápidamente, especialmente en aquellos sometidos a temperaturas aún más elevadas para simular los escenarios previstos por el cambio climático. "Mueren de agotamiento. A estas temperaturas ya no se mueven, respiran mucho y pierden energía", resume Marion en declaraciones recogidas por Le Monde, quien explica que el esfuerzo que realizan para mantenerse con vida termina agotando sus reservas hasta provocar su muerte.

Su mortalidad sería “casi total”

Los científicos sostienen que el problema no es únicamente el aumento de la temperatura. Las lagunas mediterráneas, poco profundas y con escasa renovación de agua, también sufren una reducción del oxígeno disponible cuando el calor se dispara, generando un entorno cada vez más hostil para especies como los mejillones. Una combinación de factores que está poniendo en riesgo el equilibrio de estos ecosistemas.

Las investigaciones desarrolladas por Ifremer revelan que su mortalidad sería “casi total bajo todas las condiciones futuras de temperatura y pH”, este último disminuyendo debido a la disolución de CO2 en el agua, un fenómeno conocido como acidificación oceánica que agrava aún más el estrés de estos organismos marinos. Un escenario que preocupa a los científicos por el futuro de la especie en el Mediterráneo.

El aumento de la temperatura no solo perjudica a la fauna marina local, sino que también favorece la llegada de especies tropicales que transforman los ecosistemas tradicionales del mar Mediterráneo. Unas transformación que amenazan a la economía local, ya que la acuicultura y el cultivo de moluscos generan miles de empleos en la región de Thau, por lo que urgen estrategias de adaptación a este nuevo escenario. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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