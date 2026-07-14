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Ni Ibiza ni Marbella: los municipios de costa donde todavía se puede comprar casa por menos de 1.300 euros el metro cuadrado
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Ni Ibiza ni Marbella: los municipios de costa donde todavía se puede comprar casa por menos de 1.300 euros el metro cuadrado

Las opciones cada vez son menos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Islantilla, en Lepe.
Islantilla, en Lepe.GETTY

Tener una vivienda junto al mar sigue siendo uno de los grandes sueños residenciales de los españoles. Sin embargo, ese deseo se aleja cada vez más de la realidad en buena parte del litoral, donde el encarecimiento de la vivienda avanza a un ritmo muy superior al de los salarios.

Los datos publicados por El País, a partir de estadísticas de Fotocasa y Tinsa, dibujan un mercado cada vez más tensionado. Casi la mitad de los municipios costeros ya supera el precio medio nacional y en algunos enclaves de Baleares el metro cuadrado rebasa los 8.000 euros.

La consecuencia es evidente: acceder a una vivienda cerca de la playa resulta hoy tan difícil como hacerlo en las grandes capitales, una situación que golpea especialmente a los residentes locales y a quienes buscan una primera vivienda.

Un litoral cada vez más inaccesible

En apenas cinco años, el precio medio de la vivienda en España ha crecido más de un 30%, pero en muchos municipios de costa la subida ha sido todavía mayor. Santa Eulària des Riu, en Ibiza, encabeza el ranking con 8.491 euros por metro cuadrado.

Muy de cerca le siguen otros enclaves en Baleares y de destinos tan demandados como Marbella o Sitges. Y las mayores alzas recientes se concentran en ciudades como Sagunto, Torrevieja o Vélez-Málaga, que han registrado incrementos de dos dígitos en apenas un año.

Por su parte, los expertos del sector apuntan a una combinación de factores: escasez de oferta, fuerte demanda internacional y el creciente peso de la vivienda vacacional y de inversión.

Las excepciones que todavía resisten

Pese al encarecimiento generalizado, todavía quedan algunos municipios donde comprar una vivienda junto al mar es relativamente asequible. Lepe, en Huelva, lidera la lista con un precio medio de 1.133 euros por metro cuadrado.

Le siguen La Unión, en Murcia, y Amposta, en Tarragona, ambas aún por debajo de los 1.300 euros. También destacan localidades como Vícar, Deltebre, Nules o Adra, cuyos precios siguen lejos de los de los grandes destinos turísticos.

Son, por ahora, las excepciones de un litoral cada vez más exclusivo. Una evolución que refleja hasta qué punto el sueño de vivir junto al mar corre el riesgo de convertirse en un privilegio reservado para unos pocos.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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