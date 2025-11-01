El sorprendente disfraz de Heidi Klum: "Las Navidades serán de Mariah Carey, pero Halloween es propiedad de Heidi Klum"

Heidi Klum lo ha vuelto a hacer. La modelo y presentadora alemana, de 52 años, apareció en su fiesta de Halloween con un tocado de serpientes en movimiento y extremidades cubiertas de escamas, siguiendo lo que ya se ha convertido para ella en una tradición de cada año. "Las Navidades serán de Mariah Carey, pero Halloween es propiedad de Heidi Klum", señala en este aspecto @elojoquetodolv vía 'X'.

La transformación requirió varias horas de maquillaje y prótesis, a cargo del experto Mike Marino, que Klum compartió a través de sus redes sociales mostrando el proceso paso a paso. En total, el proceso de transformación duro hasta nueve horas. "Medusa siempre me ha parecido un personaje verdaderamente icónico, misterioso y feroz a la vez", ha explicado la actriz y presentadora a Vogue.

"La leyenda de que convertía a los humanos en piedra ha fascinado al público durante siglos. En los museos, innumerables pinturas y esculturas representan su poder inquietante, lo que demuestra lo aterradora y cautivadora que sigue siendo", ha añadido.

La modelo estuvo acompañada por su marido, Tom Kaulitz, guitarrista de Tokio Hotel, quien se disfrazó de guerrero de piedra. La fiesta de Halloween de Klum, celebrada este año en el Hard Rock Hotel de Nueva York, contó con colaboraciones de marcas como el Empire State Building y las chocolatinas Butterfinger.