Elizabeth Olsen se sincera sobre cómo fue su infancia con la fama de sus hermanas gemelas: "Yo era la que hacía que todos vinieran a verme"

El caso de Elizabeth Olsen ha ocurrido a la inversa de lo que se pudiera pensar. Lejos de aprovecharse de la fama de sus hermanas, Ashley y Mary-Kate, quienes triunfaron en los 90 y principios de los 2000, la pequeña de las Olsen no comenzó a interesarse por la interpretación hasta más adelante, pasando su infancia en los platós de rodaje de sus hermanas.

Así lo ha contado en una entrevista con The Times con motivo del estreno de su última película Eternity. Olsen califica su infancia como algo "caótica" y, aunque no siguiera inmediatamente los pasos de sus hermanas en la interpretación, sí que contó en todo momento con el apoyo familiar. "Somos simplemente una familia que se apoya. Después de 15 años trabajando, hablar de eso parece irrelevante", ha asegurado la actriz.

Según ha detallado, las gemelas no eran especialmente extrovertidas ante el público fuera de las cámaras y no se sentían cómodas sobre las tablas. "No disfrutaban del teatro, no les gustaba el público en directo, eran bastante tímidas y eso las ponía nerviosas", dijo en una ocasión.

Las hermanas Olsen en una imagen de archivo en 2016. Donato Sardella

Sin embargo, ella se inclinó por la interpretación por su amor por los musicales, aunque en un principio tuvo claro que no quería dedicarse a eso para que no se la asociara con sus hermanas.

"Creo que, de manera innata, entendía lo que era el nepotismo siendo una niña de 10 años", señaló en una entrevista en 2021, donde recordó que se planteó que si en un momento determinado se dedicaba a la interpretación lo haría con el apellido Chase.

"Yo era la que hacía que todos vinieran a verme a interpretar un musical que montábamos en dos semanas, y tenían que ver tres cada verano. Tenían que ir a todas las actuaciones de danza... siempre me pareció algo único en mí que me encantara el teatro, el baile y el canto", ha recordado sobre el apoyo que recibió de Mary-Kate y Ashley, que dejaron la interpretación en 2005 para dedicarse a su firma de moda, The Row.

Finalmente, Elizabeth se formó en interpretación en la Escuela del Teatro de Arte de Moscú y hoy día es la única que sigue esta vertiente artística, con papeles que la han llevado al reconocimiento del público como el de la serie Love & Death o el de La bruja escarlata en el universo Marvel.