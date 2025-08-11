Emma Thompson revela la proposición que le hizo Donald Trump nada más divorciarse: "Eso es acoso"

La oscarizada actriz Emma Thompson ha revelado que Donald Trump le hizo una proposición justo después de que se hiciera público su divorcio. Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada en el Festival de Locarno, en Suiza, donde ha recordado que recibió una llamada del actual presidente de EEUU en 1998, cuando ella se encontraba rodando Primary Colors.

Tras descolgar el teléfono y que Donald Trump se identificase al otro lado, Thompson pensó que se trataba de una broma y le preguntó: "¿En qué puedo ayudarle?". "Quizás necesitaba indicaciones", ha bromeado, tal y como recoge The Guardian.

"Me encantaría que vinieras a alojarte en uno de mis preciosos alojamientos. Quizás podríamos cenar", ha recordado que le dijo, ante lo que Thompson le respondió: "Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré".

Para entonces, Trump acaba de divorciarse de su segunda mujer, Marla Maples, y Thompson acaba da firmar su divorcio con el actor Kenneth Branagh, algo de lo que se percató más tarde.

"Me di cuenta de que mi sentencia de divorcio había llegado ese día", ha señalado. "Apuesto a que tiene gente buscando una buena divorciada para llevarla del brazo. Y encontró el número en mi caravana, o sea, eso es acoso", ha denunciado.

La actriz, que se ha mostrado abiertamente laborista y que ha participado en numerosos movimientos medioambientales o de lucha por las mujeres, ha bromeado con que "podría haber tenido una cita con Donald Trump, y entonces tendría una historia que contar". "Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense", ha añadido.

Thompson también repasó en Locarno su trayectoria cinematográfica y recordó el éxito, para ella inesperado, de Love Actually: "La verdad es que me asombra constantemente que haya perdurado; no es que no me guste. Me gusta mucho, pero es rara".