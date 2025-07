En EEUU se hacen eco de las declaraciones de la dueña de un restaurante de Gijón sobre cómo fue Leonor con ella

Podría haber ocurrido en un cuento, pero la escena se dio en pleno Cimavilla, el barrio más antiguo y marinero de Gijón, donde las sidrerías conviven con las casas de colores y el salitre lo impregna todo. La princesa Leonor, la infanta Sofía y parte de la tripulación del Juan Sebastián Elcano fueron a comer a La Casona de Jovellanos, uno de los restaurantes con más solera del barrio gijonés. La visita se organizó con discreción: se reservaron dos mesas, una para los marinos y otra para el dispositivo de seguridad, pero nadie en el local sabía que iban a recibir a las hijas de los reyes, según la revista Vanity Fair. En el centro de todo, las herederas de la corona comiendo fabada, cachopo o, incluso, sidra, riendo con sus compañeros y dejando boquiabierta a la dueña del restaurante, que ese mismo día cumplía 74 años. “Muy majas, como tú y como yo, maravillosas”, resumió después.

La propietaria del restaurante, María Luisa Acera Fernández, no tenía ni idea de que el día de su cumpleaños le iba a tocar servirle cachopos y croquetas a la futura jefa del Estado. Días después, lo contó al diario El Comercio, con la emoción aún en el cuerpo: "Le pedí a Leonor que me dejara darle un beso. Me dejó darle uno… No, varios besos y abrazos. Es muy cariñosa, risueña y simpática. No paró de reírse, de hablar con su hermana y sus compañeros”, explica.

La escena quedó inmortalizada en una foto que ella misma colgó después en Instagram: “Aquí, uno de los momentos más especiales que guardaremos con infinito cariño. Nuestra querida Luisa de La Casona de Jovellanos compartiendo una instantánea con la princesa de Asturias, doña Leonor, y la infanta doña Sofía. Una imagen que habla de respeto, cercanía y emoción. Gracias por vuestra simpatía, por vuestra amabilidad… y por dejarnos formar parte de tan valioso recuerdo ”.

El menú estuvo a la altura del acontecimiento. Leonor y Sofía probaron algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía asturiana: fabada, cachopo, pastel de cabracho, chipirones, calamares, croquetas… y, por supuesto, sidra. Se animaron incluso a probarla, como manda la tradición. No era la primera vez que alguien de la familia real pisaba el restaurante: María Luisa les enseñó a las hermanas una foto de su madre, doña Letizia, en una visita al mismo local de hace unos veinte años. Ahora, la imagen de sus hijas compartiendo mantel con marinos ocupará otro rincón en las paredes del comedor. “Va a ser una reina excepcional porque es encantadora”, remató Luisa, sin dudarlo.