Shakira encara la cuenta atrás para su residencia en Madrid en medio de la euforia por sus victorias en el Mundial

"Shakira es nuestro talismán", ha insistido varias veces Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en la rueda de prensa ofrecida este viernes como pistoletazo de la cuenta atrás para la residencia de la colombiana en Madrid, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

El responsable del ambicioso proyecto que envuelve los conciertos que Shakira dará en la capital aún vive en la resaca de lo ocurrido en la final del Mundial y no puede contener la euforia después de las victorias que la cantante se apuntó. Por un lado, ejerciendo de hada madrina para la selección española y, por otro, con su actuación en el show de medio tiempo en la final del Mundial, que vieron casi 2.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Hay mejor tarjeta de presentación ante el inminente desembarco en Madrid de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour?

Shakira ha sido la cantante de la cancion oficial del Mundial, igual que en 2010, y España volvió a ganar. Y ella ha sido una de las estrellas que la FIFA seleccionó para el innovador espectáculo de medio tiempo, que incluía a Madonna, Justin Beaber y BTS. La interpretación alegre y entusiasta del himno del Mundial de la de Barranquilla, junto a Burna Boy y los niños de la ONG Triplets Ghetto Kids de Uganda, fue una de las más aplaudidas y la que, opinión casi unánime, empujó la fiesta en el estadio.

Ahora, esta actuación en directo no es el único éxito de Dai Dai. La colombiana tenía difícil superarse a sí misma después de los números que alcanzó Waka Waka, uno de sus grandes hits y el sencillo más vendido en la historia de los mundiales, pero las cifras que acumula ya Dai Dai poco tienen que envidiar y 'amenazan' con superar al anterior:

Es número 1 en los charts globales de Spotify por 17 días consecutivos, convirtiéndose en la canción que más tiempo ha permanecido en el puesto No. 1 en 2026 por parte de una artista femenina.

globales de Spotify por 17 días consecutivos, convirtiéndose en la canción que más tiempo ha permanecido en el puesto No. 1 en 2026 por parte de una artista femenina. Es número 1 en Apple Music Global.

Es el vídeo musical más importante del año y número 1 en YouTube durante ocho semanas consecutivas, con más de 500 millones de visualizaciones.

Es número 1 simultáneo en los charts Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S.A.

Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S.A. Ella es la quinta artista más escuchada a nivel global en Spotify: la posición más alta jamás alcanzada por una artista latina.

Ha entrado en los charts de más de 68 países, alcanzando el número 1 en 12 de ellos: Alemania, Austria, Suiza, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Eslovaquia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Belgica.

de más de 68 países, alcanzando el número 1 en 12 de ellos: Alemania, Austria, Suiza, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Eslovaquia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Belgica. Rompió el récord de más entradas diarias en el chart de Spotify de una canción de un artista latino, superando a DtMF de Bad Bunny, que ostentaba el récord previo tras el Super Bowl. Antes de estos eventos deportivos, el récord lo tenía la canción Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Un parque temático para celebrar a Shakira y la cultura latina

En medio de este contexto de entusiasmo y euforia, Shakira ha empezado a calentar motores ante su inminente aterrizaje en Madrid para su residencia europea. Hasta se unió de forma virtual a la celebración de la selección en la plaza de Colón de Madrid.

"Quiero felicitar a la Roja y a España por ese triunfo tan merecido. Ha sido un equipo que realmente le ha mostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón. ¡Qué alegría poder vivir esto con ustedes! ¡Qué ganas de estar ahí para celebrar con ustedes por todo lo alto! Ya me dicen todos por aquí que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí. Eso muestra que tenemos un vínculo inquebrantable", fueron las palabras que dirigió a los miles de aficionados que celebraban el triunfo de los chicos de Luis de la Fuente, instándoles a continuar la fiesta en sus conciertos.

Conciertos en los que trabaja intensamente su equipo en España, volcado en levantar ese estadio efímero, confiado al estudio de arquitectura danés BIG, en el que actuará la colombiana y que más que un auditorio ha sido diseñado como un gran espacio inmersivo en el que celebrar a Shakira y la cultura latina.

"Nunca había hecho algo tan bonito y emotivo. Un espacio de libertad donde la música une y nos hace sentir orgullosos de dónde venimos. No es solamente el universo de Shakira, es el universo cultural latino", reconocía Pino Sagliocco ante los medios este viernes. Él mismo ha revelado que son ocho los pilares que conforman la experiencia Es Latina: música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, Macondito —el espacio destinado a los niños que ha sido ideado por los hijos de la cantante, Milán y Sasha—, el universo artístico de Shakira y Macondo, este último entendido como el corazón y punto de encuentro de toda la celebración.

Proyecto del auditorio Es Latina para la residencia europea de Shakira.

Cada uno de estos pilares de la cultura latina ha sido transformado en un pabellón con identidad propia —a los que solo se podrá acceder teniendo entrada para el concierto— donde se ofrecerán conferencias, experiencias inmersivas, exposiciones, propuestas gastronómicas e iniciativas especiales durante las fechas de la residencia. Esta intensa actividad tendrá lugar desde las 12 de la mañana hasta las 20 horas, momento en el que empezará el concierto, que terminará a las 23 horas. Después de vibrar con Shakira sobre el escenario, el recinto apagará la música y aún quedará una hora para disfrutar del lugar —que cierra a las 24 horas—, para facilitar la salida de las 50.000 personas que cada noche asistan al concierto de forma escalonada.

¿Aún hay entradas?



Fue el 20 de marzo cuando se anunció que Shakira había elegido Madrid para su residencia europea con seis conciertos. A partir de ese momento, debido al éxito de la venta de entradas, se fueron sumando fechas hasta llegar a 12 conciertos —18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre—, batiendo el récord que hasta ese momento tenía Bad Bunny con sus 10 conciertos en el Metropolitano entre el 30 de mayo y el 15 de junio.

Shakira en una imagen promocional del anuncio de su residencia en Madrid. Live Nation

Y aunque la sensación en esos primeros días era de que las entradas se agotarían en horas, lo cierto es que aún quedan entradas disponibles, como se puede comprobar en la plataforma Ticketmaster. Aunque es cierto que algunas fechas están a punto de agotarse o se ha activado el sistema de venta 'fan a fan' —que permite la reventa de entradas de los que no pueden asistir al mismo precio o a un precio inferior—.

En cuanto a los precios, estos oscilan entre los 73,50 y 96,50 euros de la grada, los 119,00 de pista general y los 476 euros de la Platinum grada. Además, esta misma semana, como ha confirmado Pino Sagliocco, saldrán a la venta las experiencias VIP, a un precio "asequible", a partir de unos 500 euros.