Llega el 'tokenmaxxing': cómo los empleados de las grandes tecnológicas compiten por gastar millones de consultas a la IA al día para parecer más productivos

Los empleados de Disney están utilizando la inteligencia articial decenas de millones de veces al mes. Según informa Business Insider, estos trabajadores del gigante audiovisual de Estados Unidos han tenido acceso a un "Panel de Adopción de IA", que muestra el uso de inteligencia artificial en las herramientas de programación Cursor y Claude, algo similar a lo que ya usan otras grandes empresas como Meta o JPMorgan.

Este fénomeno de explotación de IA ha sido bautizado entre los empleados de la compañía como tokenmaxxing, y viene a significar cuando los ingenieros de software hacen múltiples preguntas a la IA para mostrar productividad.

Tal y como reza la publicación, resulta "natural" que los empleados se esfuercen en hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial. Hay "logros" que pueden desbloquear, como rachas de uso. El mayor usuario intensivo de Claude consumió 234,2 de logros, tras "invocar" el chatbot de Anthropic unas 460.600 veces nueve días laborables. Eso equivale a más de 51.000 preguntas por día.

Si todos los empleados utilizaran las herramientas como el anteriormente mencionado, Disney tendría unos costes estimados de alrededor de 185.000 dólares para Claude. Solo en el gigante audiovisual, la empresa consultada por el diario estadounidense, su pesonal consumió en total 3.100 millones de logros de Claude y 13.300 millones de tokens de Cursor.

Los costos estimados, según un empleado, rondan 1 dólar por cada 16.700 tokens de Claude y 1 dólar por cada 21.200 tokens de Cursor, lo que situaría el gasto total en unos 185.000 dólares (Claude) y 627.000 dólares (Cursor) para ese periodo.

Expertos dicen que estas cifras son razonables y que Disney está en un nivel de uso "normal" para una gran empresa que no es puramente tecnológica.

"Es difícil saber con exactitud cuánto está costando a la empresa el uso de IA por parte de los empleados de Disney", asegura Will Sommer, analista de modelización cuantitativa en la firma de investigación Gartner, en conversación con el medio de comunicación. "Los desarrolladores de software avanzados que usan Claude pueden consumir alrededor de 10 millones de tokens por día", asegura, por su parte, Val Bercovici, director de IA en la empresa de almacenamiento de memoria WEKA, también al periódico estadounidense.