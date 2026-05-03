Javier Aroca responde a los que hablan de "prioridad nacional" y deja una pregunta en el aire que da qué pensar

El principio de "prioridad nacional" del que ahora hablan PP y Vox no es una invención nueva, sino una copia de lo que la extrema derecha francesa conoce como préférence nationale o priorité nationale. El término fue acuñado en 1985 por el Club de l'Horloge y posteriormente popularizado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, el padre de la líder de ultraderecha Marine Le Pen.

Según sus partidarios, el objetivo de la aplicación de este principio es reservar o priorizar el empleo, la vivienda y las prestaciones sociales de los ciudadanos propios de cada país frente a los extranjeros. Sin embargo, partidos progresistas como el PSOE y organizaciones humanitarias han criticado este concepto, destacando que se trata de una medida "inhumana" e "ilegal".

"Desde el Partido Socialista queremos alertar de que el pacto que los de Feijóo han firmado en Extremadura y Aragón con la ultraderecha es inhumano e ilegal. Inhumano porque pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría", han afirmado desde el PSOE en un comunicado.

"Porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos. Porque está basada en el odio y la exclusión y puede dañar la convivencia", han agregado los socialistas.

La "prioridad nacional" de Democracia Nacional

La medida, tal y como hemos mencionado anteriormente, ha dividido a la sociedad y provocado un enorme revuelo. Uno de los últimos incidentes ocurrió este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, cuando tuvo lugar la concentración del partido Democracia Nacional para apelar a la "prioridad nacional".

Hasta allí acudió el equipo de 'Malas Lenguas', el cual pudo entrevistar a algunos de los asistentes presentes e incluso llegó a recibir varios comentarios agresivos por parte de ellos. "¡Sois unos rojos!", "Arriba España", "Malas lenguas de mierd*, jódete", "Con Franco se vivía mejor", "Ayudas sociales para los nacionales" o "¡Viva H1tl3r!" fueron algunas de las consignas que se pudieron escuchar por parte de ellos.

Hablando de prioridad nacional, ¿van a ir este año a recoger las fresas?

Tras ver las imágenes de la protesta en el programa nocturno de 'Malas lenguas', el periodista Javier Roca, a quien Jesús Cintora pregunta si cree que hay un auge de estas posiciones, ha sido tajante.

"Sí, yo creo que creo que hay un auge en las posibilidades que tienen estos fascistas y nazis de propagarse a sí mismos, a través de la propaganda y al final, con la altavocía que le produce que haya muchísimos medios de comunicación", ha respondido Aroca, que cree que "fascistas" ha habido siempre.

"Yo creo que fascistas y nazis ha habido siempre, ahora están un poco desaforados, porque viene de ultramar, incluso, y porque no tenemos una derecha democrática desde el punto de vista de su homologación con las derechas europeas que le haya puesto la pata en la pared a este tipo de manifestaciones fascistas", ha agregado el periodista que ha querido preguntarse si todos los que hablan de prioridad nacional irán este año a recoger fresas cuando toque o a trabajar al campo.

"Y por cierto, hablando de prioridad nacional, ¿van a ir este año a recoger las fresas? ¿Van a ir a recoger papas? Cuando llegue la vendimia, ¿van a ir a recoger la vendimia? ¿Van a ir a los invernaderos de Almería? Prioridad nacional los invernaderos de Almería. Y si van con la banderita de España, que le den un eurito más", ha concluido Aroca.