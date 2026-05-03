Carmen, 51 años, comparte piso con su marido en Madrid por 500 € al mes y sufrió un derrame en 2019: "Mi neurocirujano dijo que era congénito, pero a mí me explotó porque mi cabeza dijo 'ya no puedes más'"

El gran encarecimiento que ha experimentado el precio de la vivienda en España a lo largo de los últimos años ha provocado que muchas personas se hayan visto obligadas a compartir piso para poder tener un techo bajo el que vivir.

Sin embargo, incluso el coste de una habitación está por las nubes. Según el último informe de Idealista, el precio medio de una habitación en Madrid se ha elevado un 5% en el último año, situándose en un promedio de 587 euros al mes.

Es decir, una persona que cobre el salario mínimo interprofesional y que viva en una habitación en la capital española, tiene que destinar prácticamente la mitad de su sueldo a pagar el alquiler.

El problema de la vivienda en España es tan grave que afecta a individuos de todas las edades. Por ejemplo, Carmen, de 51 años, vive en la habitación de un piso compartido junto a su marido, quien también supera los 50 años. El inmueble se encuentra ubicado en el sur de la Comunidad de Madrid.

Pese a que los dos cuentan con ingresos, el salario no les llega para poder permitirse alquilar un piso completo, por lo que han optado por vivir juntos en el reducido espacio de una habitación.

La pareja comenzó pagando 350 euros mensuales, pero en estos momentos el precio de su alquiler de habitación asciende a 500 euros al mes.

Problemas de salud a causa de la falta de vivienda

En declaraciones a la Cadena SER, Carmen ha asegurado que la falta de estabilidad en su vida por las dificultades para acceder a una vivienda le ha provocado importantes problemas de salud.

La mujer de 51 años sufrió en 2019 un derrame cerebral que achaca a ese motivo. "Tienes problemas de sueño, no descansas bien, te quedas en los huesos porque no comes... A mí el neurocirujano me dijo que cuando me dio el derrame en 2019 fue por un problema congénito, pero yo creo que llegó un momento que a mí me explotó porque mi cabeza dijo: 'Mira guapa, ya no puedes más'", ha expresado Carmen.