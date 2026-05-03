Dos militares estadounidenses desaparecen durante unas maniobras de "African Lion" en Marruecos

Fuerzas Armadas de Marruecos hacen una demostración de uso de artillería durante el African Lion del año pasado.

La desaparición de dos militares estadounidenses durante unas maniobras internacionales en Marruecos ha activado un amplio operativo de búsqueda en la costa sur del país. Los soldados participaban en los ejercicios "African Lion 2026", las mayores maniobras militares organizadas cada año por Estados Unidos en África.

Según informó el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM), los dos militares fueron dados por desaparecidos la noche del sábado en una zona de entrenamiento situada en Cap Draa, cerca de la ciudad de Tan-Tan, en el sur marroquí.

La alerta se activó inmediatamente después de perderse el contacto con ellos. Desde ese momento, fuerzas estadounidenses y marroquíes, junto a otros equipos desplegados en las maniobras, iniciaron una operación conjunta de búsqueda y rescate por tierra, mar y aire. "Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias", señaló AFRICOM en un comunicado difundido este domingo.

Por su parte, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos explicaron que la desaparición ocurrió sobre las 21:00 horas en una zona de acantilados de Cap Draa, un área costera conocida por su terreno abrupto y difícil acceso. Las autoridades marroquíes también confirmaron que se ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

Más de 40 países participan en estas maniobras

Los ejercicios "African Lion 2026" comenzaron el pasado 20 de abril y se prolongarán hasta el 8 de mayo en distintos puntos de Marruecos, entre ellos Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla.

Las maniobras reúnen este año a más de 40 países y están consideradas como el mayor entrenamiento militar multinacional que Estados Unidos organiza en el continente africano.

En ellas participan tropas terrestres, unidades aéreas y fuerzas navales, además de ejercicios conjuntos de coordinación y operaciones especiales. De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias exactas de la desaparición ni sobre el tipo de actividad que realizaban los militares antes del incidente.