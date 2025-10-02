Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Eres mi heroína": la emotiva despedida de Leonardo Dicaprio a su "querida amiga" Jane Goodall
"Eres mi heroína": la emotiva despedida de Leonardo Dicaprio a su "querida amiga" Jane Goodall

El actor ha dedicado un mensaje a la primatóloga en su cuenta de Instagram.

Jane Goodall y Leonardo Dicaprio en la asamblea de Naciones Unidas de Mensajeros de la Paz en 2014.GILES CLARKE

La noticia del fallecimiento de Jane Goodall ha consternado a todo el mundo. La primatóloga falleció este miércoles a los 91 años por "causas naturales" en California (EEUU). Pionera en su investigación de chimpancés y primates en estado salvaje, Goodall logró numerosos hallazgos de comportamiento y cultura de estos primates. 

Tras conocerse su fallecimiento, numerosas personalidades y rostros conocidos se adelantaron a dejarle un sentido mensaje en redes sociales. Uno de ellos ha sido Leonardo Dicaprio, que fue con ella Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 2014 y con la que tenía un especial vínculo.

“Hoy hemos perdido a una verdadera heroína del planeta, una inspiración para millones de personas y una querida amiga", ha empezado diciendo el actor, que en más de una ocasión ha mostrado su compromiso con causas como el cambio climático.

Tras conocerse, el actor de No mires arriba y la primatóloga establecieron una estrecha amistad que se ha transformado en la colaboración de ambos como productores ejecutivos de la cinta documental Howl, que tiene previsto su estreno en 2026, en la que narra la historia de supervivencia en las Rocosas desde la perspectiva de un perro y un lobo.

"Jane Goodall dedicó su vida a proteger nuestro planeta y a dar voz a los animales salvajes y los ecosistemas que habitan. Su innovadora investigación sobre chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de cómo viven, socializan y piensan nuestros parientes más cercanos, recordándonos nuestra profunda conexión no solo con los chimpancés y otros grandes simios, sino con toda los seres vivos", ha continuado recordando Dicaprio.

Tal y como ha recordado el intérprete, "Jane viajó por el mundo con una energía incansable, descubriendo a generaciones enteras a la maravilla del mundo natural". "Se dirigió directamente a las generaciones venideras, inculcando esperanza, responsabilidad y la convicción de que cada individuo puede marcar la diferencia", ha añadido.

Para él, la figura de Goodall "inspiró a millones a preocuparse, a actuar y a tener esperanza". "Nunca se detuvo", ha enfatizado Dicaprio, que también ha querido dar su pésame a la familia de la investigadora y ha animado a sus seguidores a "honrar su legado" con el apoyo al Instituto Jane Goodall y otros grupos conservacionistas.

El actor ha concluido su mensaje dejando claro que ambos compartían un estrecho vínculo y mantenían el contacto. "Mi último mensaje para Jane fue simple: 'Eres mi heroína'. Ahora, todos debemos llevar la antorcha por ella y proteger nuestro único hogar compartido", ha añadido.

