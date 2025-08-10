Eva Isanta deja muy clara su visión de cómo somos en España: difícil decir más con menos

La actriz Eva Isanta ha concedido una entrevista en XL Semanal en la que no ha dudado en dejar clara la opinión que tiene de cómo ve a los españoles tras ser preguntada por el éxito y la envidia.

Tras hablar del papel de Maite Figueroa, el personaje que interpreta en La que se avecina, desde hace 17 temporadas, no ha dudado en hablar de lo que suele ocurrir cuando alguien tiene éxito en España.

"Esto es una maravilla, un no parar!, pese a que hay una parte de la sociedad llena de prejuicios contra la serie (La que se avecina). Nunca entenderé a quienes denuestan la comedia porque, a través de ella, es la mejor manera de que las cosas lleguen a la gente", ha señalado.

Al preguntarle por la envidia, ha reconocido que ella lo ve así. "Yo creo que un poco sí: somos un país de envidiosos del éxito ajeno y de cotillas". ha asegurado la intérprete en la entrevista.

Eva Isanta ha confesado que tuvo "una educación bastante rígida porque era muy rebelde". "De adolescente hubiera suspendido a mis padres todo el rato", ha comentado entre risas.