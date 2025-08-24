Fallece Jerry Adler, actor de 'Los Soprano' y 'The Good Wife', a los 96 años
También apareció en obras como 'Misterioso asesinato en Manhattan', de Woody Allen, 'En sus zapatos', de Curtis Hanson, o en 'El año más violento', de J.C Chandor.
El carismático actor Jerry Adler, conocido por su papel como Herman Hersh Rabkin en 'Los Soprano', ha perdido la vida este sábado 23 de agosto en Nueva York a la edad de 96 años, según ha trasladado su familia a través de las redes sociales y ha podido informar El País.
Además de su papel en 'Los Soprano', el actor también era conocido por sus trabajos en 'Rescue Me: Equipo de rescate' o 'The Good Wife'. Asimismo, apareció en obras como 'Misterioso asesinato en Manhattan', de Woody Allen, 'En sus zapatos', de Curtis Hanson, o en 'El año más violento', de J.C Chandor.
Algunos compañeros suyos han querido trasladarle un último adiós al actor a través de las redes sociales, uno de ellos ha sido el músico Steve Van Zandt, quien lo recordaba así: "Fue un honor trabajar contigo. Viaja bien amigo". También se ha pronunciado el guionista Robert King, quien le recordó su aparición en 'The Good Wife': "Fue un honor trabajar contigo. Viaja bien amigo".
