Federico de Dinamarca, el rey de las vacaciones: se ha ido ocho veces de descanso en 2025... y todavía queda año por delante

Federico de Dinamarca subió al trono el 14 de enero de 2024 después de que su madre, la hasta entonces incansable reina Margarita, hubiera abdicado. Como príncipe heredero tenía una libertad que como jefe del Estado ya no podía tener. Convertirse en rey implicaba mayores tareas y responsabilidad y por tanto menos tiempo libre para sus actividades e intereses privados. ¿Seguro? Pues viendo su plan de vida, no parece que sea para tanto.

El rey de Dinamarca se tomó un descanso del 2 al 5 de octubre de 2025. Lo supimos porque en el país nórdico la legislación establece que debe nombrarse un regente al frente de la jefatura del Estado si el monarca se ausenta del país durante más de 24 horas. Así, cada vez que atraviesa las fronteras de Dinamarca, la casa real debe comunicar quién toma la regencia, que suele ser su hijo y heredero Christian, que ya puede asumir este cargo temporal.

Margarita de Dinamarca firma su abdicación en favor de su hijo, Federico X EFE

En esta ocasión, Federico X dejó a su hijo como regente porque se había marchado al sur de Francia para participar en el torneo de vela Les Voiles de Saint-Tropez, donde quedó tercero en su categoría con su barco Nanoq. Pudo volver así contento para retomar su agenda oficial y mudarse, porque su regreso coincidió con su tradicional mudanza de la Cancillería de Fredensborg al Palacio de Amalienborg, en Copenhague. Los reyes de Dinamarca pasan la temporada más cálida en Fredensborg y la más fría en Amalienborg, aunque en verano se establecen una temporada en Gråsten Slot, en Jutlandia. Y luego están las vacaciones privadas, claro, que son muchas y muy variadas.

Porque este viaje de principios de octubre a la costa azul ha sido el octavo de 2025, y todavía queda año por delante. Como recoge Ekstra Bladet, los días 10 y 11 de enero el rey se fue de vacaciones al extranjero. Del 17 de enero al 19 de enero volvió a marcharse. Es verdad que fueron escapadas de fin de semana. Más tiempo pasó fuera en febrero. Se ausentó de Dinamarca del 7 al 16 de febrero y del 21 al 23 de febrero.

Federico X de Dinamarca, en la misa por su ascenso al trono en Aarhus. GTRES

Luego se le tuvo que hacer duro porque no salió del país ni en marzo ni en abril. Del 29 de mayo al 1 de junio volvió a viajar al extranjero, tomándose dos semanas en verano, del 6 al 20 de julio, antes de las vacaciones oficiales en territorio nacional. Y antes de la hasta el momento última escapada, del 27 al 30 de septiembre se fue otra vez fuera de Dinamarca.

Hay que tener en cuenta que la mayoría son escapadas de fin de semana que llaman más la atención por ser en el extranjero, pero a buen seguro también habrá habido varias vacaciones nacionales.

Así justifica sus múltiples vacaciones

Puede parecer mucho, o no, pero a Federico X este sistema le funciona y no piensa hacer cambios. Así lo expresó en el libro Palabra del rey (Kongeord), donde justificó la necesidad de tomarse muchos descansos. "El tiempo libre es importante porque tendremos todavía más cosas que hacer. Mary y yo tenemos áreas de interés que requerirán cada vez más nuestra presencia en diversos foros, tanto nacionales como internacionales". Se refería a su aumento de tareas y responsabilidades al subir al trono, poniendo así de manifiesto que a mayores compromisos, mayor necesidad de tomarse vacaciones.

Federico de Dinamarca en una imagen de archivo George Pimentel vía Getty Images

Con esto quería decir que necesita tomarse tiempo libre, y que la gente reaccione como quiera. Si se compara su calendario con el de otros homólogos europeos, Federico X sale perdiendo... o ganando, según se mire, pero también es cierto que cumple con su agenda, así que seguirá adelante con sus compromisos... y con sus vacaciones. Año tiene por delante para irse varias veces más.