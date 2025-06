"Guapa, lista, jurista y economista": Marina Rivers enseña su orla y ante lo que le cae lanza este recadito

La influencer Marina Rivers (Marina Rivera), de 23 años, que sólo en Instagram cuenta con 2,2 millones de seguidores, ha compartido con ellos las fotografías de su orla.

"A falta de unos exámenes y el TFG [Trabajo de Fin de Grado] ya casi soy licenciada, guapa lista jurista y economista", ha tuiteado junto a una imagen en la que aparece posando seria con la banda del doble grado en Economía y Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y otra en la que sale con morritos y haciendo una peineta.

Sólo en esa red social sus fotografías superaron los 2.000 comentarios, muchos de felicitación, pero muchos otros de haters.

"Para los que decían que habría que ver en qué universidad... EN LA PÚBLICA, AMORCH", ha resaltado en sus Stories.

A través de Twitter también ha contestado, fiel a su estilo, al aluvión de mensajes críticos: "Preciosos, si es tan fácil sacarse dos carreras no sé por q no tenéis todos 6 títulos universitarios 😂 qué fácil es hablar y que difícil demostrar!! Y los q acusan a mi universidad os recuerdo q los de los másters falsos son los azules, yo no era roja???? Os habéis liado jajajaj".