Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gwyneth Paltrow revela que su separación de Chris Martin le hizo perder un trabajo
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Gwyneth Paltrow revela que su separación de Chris Martin le hizo perder un trabajo

La actriz, que anunció una "separación consciente" del músico en 2014, se encuentra promocionando la cinta 'Marty Supreme'.

Marina Prats
Marina Prats
Gwyneth Paltrow en la premiere de 'Marty Supreme' en Nueva York.
Gwyneth Paltrow en la premiere de 'Marty Supreme' en Nueva York.John Nacion

A la hora de anunciar su ruptura, los famosos siguen distintas vías: desde filtrarlo a su entorno, dar una exclusiva a una publicación a hacer un comunicado o publicarlo ellos mismos. Así hicieron en 2014 Gwyneth Paltrow y Chris Martin, quienes además acuñaron un nuevo término a su relación asegurando en Goop, el medio de Paltrow, que optaban por la "separación consciente".

Este término quería hacer énfasis en la coparentalidad de sus hijos, el respeto mutuo y el afecto entre ambas partes. "Nos hemos esforzado mucho durante más de un año, a veces juntos, otras separados, para ver qué era posible hacer entre nosotros, y hemos alcanzado la conclusión de que debemos estar separados a pesar de lo que nos queremos", señalaron entonces en su comunicado.

En él, tanto la actriz como el vocalista de Coldplay destacaron que siempre serían una "familia" y que estaban en cierto modo "más unidos que nunca". Sin embargo, aunque el término de "separación consciente" parecía traer más cosas buenas que malas, para Paltrow tuvo algunas consecuencias.

Paltrow ha concedido una entrevista para el podcast de Amy Poehler con motivo de la promoción de su última película Marty Supreme y en él ha revelado que su separación de Martin tuvo consecuencias a nivel laboral.

"Se suponía que iba a hacer una película justo después de lo de la separación consciente y de todas las cosas fuertes que se habían publicado. Pero creo que el distribuidor pensó que podría estar demasiado candente", ha señalado antes de bromear: "Fue genial, porque me estaba divorciando y además me despidieron".

Una "separación consciente" aplaudida y criticada a partes iguales

Aunque Paltrow y Martin han dado una lección de cariño y respeto tras su separación, hubo quien no recibió bien ese divorcio amistoso y el término "separación consciente" fue objeto de bromas y memes en redes sociales.

Paltrow ha teorizado en el mencionado podcast que esto se podría deber a una especie de sentimiento de culpa si esa persona ha vivido un caso de divorcio desagradable dentro de su entorno.

"Pienso que si tuviste un divorcio muy desagradable, o si tus padres lo tuvieron, y luego escuchas que no tiene por qué ser así, el aprendizaje interno es: ‘Joder, entonces están queriendo decir que yo hice algo mal", ha señalado.

La actriz, ganadora de un Oscar por Shakespeare enamorado, ha dejado claro que esa "no era la intención". "Pero para mí tiene sentido, es como si infiriera que arruiné a la vida de alguien, lo que no es fácil de contemplar. Por eso entiendo que fuera tan personal para la gente. Solo ves ese tipo de reacción cuando es personal", ha enfatizado.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 