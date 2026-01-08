Gwyneth Paltrow revela que su separación de Chris Martin le hizo perder un trabajo

A la hora de anunciar su ruptura, los famosos siguen distintas vías: desde filtrarlo a su entorno, dar una exclusiva a una publicación a hacer un comunicado o publicarlo ellos mismos. Así hicieron en 2014 Gwyneth Paltrow y Chris Martin, quienes además acuñaron un nuevo término a su relación asegurando en Goop, el medio de Paltrow, que optaban por la "separación consciente".

Este término quería hacer énfasis en la coparentalidad de sus hijos, el respeto mutuo y el afecto entre ambas partes. "Nos hemos esforzado mucho durante más de un año, a veces juntos, otras separados, para ver qué era posible hacer entre nosotros, y hemos alcanzado la conclusión de que debemos estar separados a pesar de lo que nos queremos", señalaron entonces en su comunicado.

En él, tanto la actriz como el vocalista de Coldplay destacaron que siempre serían una "familia" y que estaban en cierto modo "más unidos que nunca". Sin embargo, aunque el término de "separación consciente" parecía traer más cosas buenas que malas, para Paltrow tuvo algunas consecuencias.

Paltrow ha concedido una entrevista para el podcast de Amy Poehler con motivo de la promoción de su última película Marty Supreme y en él ha revelado que su separación de Martin tuvo consecuencias a nivel laboral.

"Se suponía que iba a hacer una película justo después de lo de la separación consciente y de todas las cosas fuertes que se habían publicado. Pero creo que el distribuidor pensó que podría estar demasiado candente", ha señalado antes de bromear: "Fue genial, porque me estaba divorciando y además me despidieron".

Una "separación consciente" aplaudida y criticada a partes iguales

Aunque Paltrow y Martin han dado una lección de cariño y respeto tras su separación, hubo quien no recibió bien ese divorcio amistoso y el término "separación consciente" fue objeto de bromas y memes en redes sociales.

Paltrow ha teorizado en el mencionado podcast que esto se podría deber a una especie de sentimiento de culpa si esa persona ha vivido un caso de divorcio desagradable dentro de su entorno.

"Pienso que si tuviste un divorcio muy desagradable, o si tus padres lo tuvieron, y luego escuchas que no tiene por qué ser así, el aprendizaje interno es: ‘Joder, entonces están queriendo decir que yo hice algo mal", ha señalado.

La actriz, ganadora de un Oscar por Shakespeare enamorado, ha dejado claro que esa "no era la intención". "Pero para mí tiene sentido, es como si infiriera que arruiné a la vida de alguien, lo que no es fácil de contemplar. Por eso entiendo que fuera tan personal para la gente. Solo ves ese tipo de reacción cuando es personal", ha enfatizado.