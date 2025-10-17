Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El príncipe Andrés renuncia a su título de duque de York
Influencers y Celebrities

El hermano de Carlos III ha emitido un comunicado para señalar que va a dejar de usar la dignidad que le entregó Isabel II al casarse.

Guillermo Álvarez Corrales
El príncipe Andrés.EUROPA PRESS / Neil Hall/PA Wire/dpa

El duque de York va a dejar de serlo, o al menos de utilizar uno de los títulos reales de mayor rango, destinado para el segundo hijo del monarca británica, es decir, para el que no es el heredero al trono. 

Así lo ha anunciado el propio príncipe Andrés, que ha emitido un comunicado en la tarde del viernes 17 de octubre de 2025 en el que asegura que ha sido su decisión. Como suele ser habitual en estos casos, la presión le ha llevado a renunciar, pero se le permite decir que ha sido cosa suya.

"En conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia he concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen de la obra de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, anteponer mi deber a mi familia y a mi país. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido otorgados. Como dije anteriormente, niego enérgicamente la acusaciones contra mí".

Guillermo Álvarez Corrales
