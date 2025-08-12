Jennifer Aniston se sincera sobre la muerte de Matthew Perry: "Me alegro de que ya no sufra"

Para muchos, Jennifer Aniston es la icónica Rachel Green de Friends. Su papel en la conocida sitcom de los 90 le valió su salto a la fama y a que se haya convertido en una de las actrices más reconocidas y adoradas de la cultura pop.

La actriz protagoniza la portada de este mes de la revista Vanity Fair, donde ha concedido una extensa entrevista en la que ha repasado su carrera y también los rumores que se han generado alrededor de su vida personal.

Sobre Friends, Aniston asegura que "si fuera lo único en mi currículum, sería muy feliz y me sentiría bendecida". La actriz se ha sincerado también sobre la pérdida de Matthew Perry en octubre de 2023 por los "efectos agudos de la ketamina".

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", ha asegurado Aniston sobre los esfuerzos de Perry por salir de su adicción. Según la actriz, ella y sus compañeros en la serie sentían que "habían estado de luto durante mucho tiempo antes de su fallecimiento", ya que "su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él".

"Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor", ha asegurado Aniston. "Me alegro de que ya no sufra", ha añadido.

En su entrevista, Aniston también ha hablado sobre los rumores sobre posibles relaciones que la han acompañado especialmente tras su ruptura con Justin Theroux en 2018. Se la ha relacionado con Pedro Pascal y con otros actores de Hollywood, pero lo más llamativo fue cuando hace unos meses empezaron a relacionarla con Barack Obama.

Sobre ello, solo ha querido dejar claro la buena relación que tiene con la mujer del expresidente. "Tuve la suerte de cenar con Michelle hace un mes", ha declarado y ha añadido que en ese encuentro ni se mencionaron las noticias publicadas. "No creo que nadie preste atención a informaciones como esas si eres el protagonista", ha añadido.