Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jennifer Aniston se sincera sobre la muerte de Matthew Perry: "Me alegro de que ya no sufra"
incendios  en españa
Sigue en directo la evolución de los fuegos activos en Madrid, Cádiz, Ourense o León, entre otras provincias
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Jennifer Aniston se sincera sobre la muerte de Matthew Perry: "Me alegro de que ya no sufra"

La actriz ha concedido una entrevista con 'Vanity Fair'.

Marina Prats
Marina Prats
Jennifer Aniston en la alfombra roja de los Emmy en 2024.Variety via Getty Images

Para muchos, Jennifer Aniston es la icónica Rachel Green de Friends. Su papel en la conocida sitcom de los 90 le valió su salto a la fama y a que se haya convertido en una de las actrices más reconocidas y adoradas de la cultura pop

La actriz protagoniza la portada de este mes de la revista Vanity Fair, donde ha concedido una extensa entrevista en la que ha repasado su carrera y también los rumores que se han generado alrededor de su vida personal.

Sobre Friends, Aniston asegura que "si fuera lo único en mi currículum, sería muy feliz y me sentiría bendecida". La actriz se ha sincerado también sobre la pérdida de Matthew Perry en octubre de 2023 por los "efectos agudos de la ketamina". 

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", ha asegurado Aniston sobre los esfuerzos de Perry por salir de su adicción. Según la actriz, ella y sus compañeros en la serie sentían que "habían estado de luto durante mucho tiempo antes de su fallecimiento", ya que "su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él".

"Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor", ha asegurado Aniston. "Me alegro de que ya no sufra", ha añadido.

En su entrevista, Aniston también ha hablado sobre los rumores sobre posibles relaciones que la han acompañado especialmente tras su ruptura con Justin Theroux en 2018. Se la ha relacionado con Pedro Pascal y con otros actores de Hollywood, pero lo más llamativo fue cuando hace unos meses empezaron a relacionarla con Barack Obama.

Sobre ello, solo ha querido dejar claro la buena relación que tiene con la mujer del expresidente. "Tuve la suerte de cenar con Michelle hace un mes", ha declarado y ha añadido que en ese encuentro ni se mencionaron las noticias publicadas. "No creo que nadie preste atención a informaciones como esas si eres el protagonista", ha añadido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Marina Prats es periodista de Life en El HuffPost, en Madrid. Escribe sobre cultura, música, cine, series, televisión y estilo de vida. También aborda temas sociales relacionados con el colectivo LGTBI y el feminismo. Antes de El HuffPost formó parte de UPHO Festival, un festival urbano de fotografía en el marco del proyecto europeo Urban Layers. Graduada en Periodismo en la Universidad de Málaga, en 2017 estudió el Máster en Periodismo Cultural de la Universidad CEU San Pablo y en 2018 fue Coordinadora de Proyecto en la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. También ha colaborado en diversas webs musicales y culturales. Puedes contactarla en marina.prats@huffpost.es