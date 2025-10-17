Jennifer Lopez se sincera sobre sus fracasos amorosos con un reproche a todos exmaridos y unas palabras que traen cola

Jennifer Lopez no es una persona que se calle demasiado sus sentimientos. Hay celebrities que prefieren dejar a un lado su vida privada y hablar solo de trabajo. Sin embargo, la cantante no duda en abrirse cuando tiene ocasión, y sobre todo cuando se encuentra en un momento en el que siente que le apetece sincerarse. No hay que olvidar que aunque que se separaron en abril de 2024, presentaron la solicitud de divorcio en verano de ese año y su matrimonio se disolvió en febrero de 2025, su ruptura con Ben Affleck no deja de estar relativamente reciente.

Así, con motivo de la promoción de El beso de la mujer araña, película que le ha vuelto a unir a su exmarido porque ella actúa y él ejerce como productor ejecutivo, JLo ofreció unas reveladoras declaraciones en The Howard Stern Show. El presentador, Howard Stern le preguntó directamente si creía que le habían amado de verdad, y ante una cuestión tan directa, respondió de la misma forma: "No. Lo que aprendí no es que no sea digna de ser amada, sino que ellos no son capaces... No lo tienen dentro", confesó.

Jennifer Lopez y Ben Affleck el 6 de octubre de 2025. GTRES

“Y me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero...", añadió la artista, que confesó que ella sí había experimentado lo que era amar de verdad a otra persona. Tampoco es que les eche nada en cara, o bueno, un poco, pero Jennifer Lopez reconoce que en esos momentos no se amaba a sí misma.

La actriz manifestó además que está contenta de haberse divorciado de Ben Affleck. No hubo más que verles juntos en la premiere de El beso de la mujer araña para darse cuenta de que su relación es cordial, pero está claro que ese matrimonio no funcionaba: "Cuando me divorcié esta última vez fue lo mejor que me pudo pasar. Porque me obligó a hacer un viaje interior. Tenía un coach espiritual, un terapeuta, iba a terapia de pareja, terapia individual, un coach para entender las adicciones. Tenía de todo. Pensé: 'Voy a resolver esto aunque me cueste la vida”. Y parece que lo ha logrado.

Ahora JLo se siente mejor, más libre, como ella misma confesó: "Ahora puedo sentarme aquí con mucha más seguridad y consciencia de las cosas que me han sucedido, ya sea mi madre, mi padre, en mi propia vida, cómo aprendí a amar, cómo me sentí abandonada y saber quién soy y realmente apreciar a esa persona. Me siento muy cómoda y bien siendo yo misma, con todo lo bueno y con todas las cosas complicadas".

Marc Anthony y Jennifer Lopez en una actuación en los Grammy Latinos 2016 en Las Vegas. Michael Tran

No se marchó sin volver a ser muy directa. Comentó que todos sus ex están muertos para ella, pero luego se dio cuenta de que no sonaba muy bien, así que realizó unas matizaciones: "¡Me voy a meter en un lío! Me refiero a que no me aferro al pasado. No es que estén muertos para mí, pero si se acabó, se acabó. Yo sigo adelante". Asimismo dijo que vive su vida muy abiertamente y que aunque está en el ojo público “siempre he querido compartir mi vida con alguien, tener a alguien a mi lado en los momentos importantes, en las alfombras rojas...".

Cuatro maridos y cuatro divorcios

Jennifer Lopez no pierde la esperanza de encontrar el amor verdadero, algo que como ella misma ha señalado, siempre ha ido buscando. Por lo pronto se ha casado y se ha divorciado cuatro veces. Con Ojani Noa estuvo casada entre 1997 y 1998. No duró mucho más con Chris Judd, con el que se casó en 2021 y del que se separó al año siguiente. Más aguantó con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos, al que dio el 'sí, quiero' en 2004 y con el que rompió en 2011. Finalmente llegó o mejor dicho volvió a su vida Ben Affleck. Ambos permanecieron casados entre 2022 y 2024.