Tiene 16 años, se dedica a limpiar coches de lujo y arrasa en TikTok: "Prefiero trabajar 80 horas para mí que 40 para un jefe"
En 2025 fundó DKR Cleaning. Tiene su sitio en la lista de los 2636 emprendedores menores de edad en los Países Bajos.

Un joven limpiando un coche.
Un joven limpiando un coche.

Salir con los amigos, las primeras novias/os y estudiar —algunos más que otros—. Es la tónica habitual de la mayoría de jóvenes de 16 años. No obstante, siempre están los que tienen las miras puestas en otro lado. Mees responde a este último tipo de perfil. A esta tierna edad, ya dirige su propio negocio de limpieza de coches. 

"Prefiero trabajar ochenta horas a la semana en mi propia empresa que cuarenta horas para un jefe", sentencia en una entrevista en el medio Deondernmer. Su espíritu emprendedor le viene de lejos. "A los 12 años empecé a repartir volantes. Más tarde, compraba ropa en Vinted o en tiendas de segunda mano y la vendía por más dinero. O buscaba cosas en la Plaza del Mercado para arreglarlas y revenderlas", señala este apasionado de los coches. 

Con 14 años, junto a dos amigos, abrió un negocio de lavado de coches, pero pronto vio que era el único que estaba centrado en esta apuesta empresarial. "Yo hacía el ochenta por ciento del trabajo. Les parecía bien. Entonces dije: o te esfuerzas más o sigo por mi cuenta", afirma. Efectivamente, siguió por su cuenta. 

Un negocio de éxito

En 2025 fundó DKR Cleaning, su propia empresa de limpieza de coches, lo que le ha colocado en la lista de los 2636 emprendedores menores de edad en los Países Bajos. Continúa estudiando; todavía le tiene que pedir permiso a sus padres para muchas cosas, pero está decidido a seguir creciendo en el sector: "Cada hora libre que tengo la dedico a mi negocio o a adquirir conocimientos en otros mercados. El emprendimiento es mi mayor afición y pasión", sentencia. 

El camino no ha sido sencillo. Para captar clientes, al principio fue puerta por puerta en La Haya, Vroondaal, Naaldwijk y 's-Gravenzande, pero después centró los esfuerzos en barrios específicos donde frecuentemente veía coches de lujo. "Mi coche favorito sigue siendo el Porsche 911. Mi objetivo es poder comprarme uno antes de cumplir los treinta", comenta. 

Ahora, su mayor recurso publicitario son las redes. En su perfil en TikTok, en el que está arrasando —llegó a las 150.000 visualizaciones en una de sus publicaciones— va documentando cómo limpia los vehículos. "Concertar una cita a través de las redes sociales es muy fácil". Con una moto recién comprada, el dinero que genera va destinado a la entrada de una nueva casa para sus padres, pero no descarta una propiedad para él. 

¿Cuánto cuestan sus servicios?

Sus servicios oscilan entre los 100 y los 175 euros, en función del tamaño del coche y de su suciedad. El porqué de unos precios tan elevados, detalla Mees, se debe a la atención que le pone a cada vehículo. "El detallado de coches es una limpieza meticulosa. Trabajo con meticulosidad, aplico una capa protectora a la pintura, aplico tratamientos para el cuero, realizo tratamientos de vapor y limpio todo a fondo. Incluso creo obras de arte preciosas en las alfombrillas", puntualiza. 

Sus aspiraciones también pasan por crear un segundo negocio: una tienda online de productos para el cuidado del coche, tanto para particulares como para gasolineras, donde tiene previsto ofrecer toallas para secar, limpiadores de ruedas, manoplas de baño y cepillos para cuero. 

Ese espíritu emprendedor dista del que tienen la mayoría de personas de su edad, pero les quiere lanzar un mensaje final: "Exploren sus cualidades y talentos aprovechando cada oportunidad. Descubren sus talentos con la práctica. Y si no los encuentran, probablemente no estén en el lugar adecuado, como me pasó con la escuela", concluye.

Carlos Ramos
