Un carnicero con 30 años de experiencia lanza un aviso sobre la carne picada: "La que me puede caer es muy gorda, pero lo tengo que contar"
"Es el producto más delicado de una carnicería, lo que tú no ves también te lo comes", avisa.
El carnicero Mariano Sánchez Díaz, muy popular en las redes sociales como el_as_carnicero y con más de 33 años de oficio, ha lanzado una advertencia a los clientes que suelen comprar carne picada, un producto que él mismo define como "el producto más delicado de una carnicería".
"Nunca compres carne picada ya hecha sin saber cuándo se picó. Al lorito con lo que os voy a contar. La que me puede caer es muy gorda, pero bueno, lo tengo que contar", empieza diciendo antes de subrayar que es más delicada "que un filete o que un trozo de carne entero".
"¿Por qué? Porque cuando picas carne aumenta la superficie, se oxida antes, dura menos y, si no se hace bien, se nota. Nunca compreís carne picada ya hecha de esas que venden ahí en bandejas sin saber cuánto se picó", recomienda.
La clave: que veas cómo pican la carne
"Pide a tu carnicero que te la pique delante tuya. La carne picada buena se pica al mometo, no lleva nada de mezclas raras, no lleva conservantes, sulfitos, restos acumulados de otros días. No digo que no se venda buena carne picada, porque se venda, digo que sepas cómo pedirla. Porque la carne picada no perdona porque lo que tú no ves también te lo comes", insiste.
Sánchez Díaz ya dio la campanada con otro aviso sobre lo que pasa con la carne picada en algunas carnicerías. En aquel momento, avisó de que algunos carniceros tienen por costumbre coger la pieza de carne, pesarla y luego picarla y dársela al cliente.
De 725 gramos a 650
Eso es un problema para el que compra, porque la carne siempre va a pesar más antes de picarla, por lo que el cliente va a pagar más de lo que se lleva. Él mismo lo demostraba con una pieza de carne, que antes de picarla pesaba 725 gramos y después de picarla se quedaba en 650.
"Lo que nosotros hacemos aquí es lo siguiente: cogemos un trozo de carne, lo picamos y sólo y exclusivamente os cobramos lo que vale el peso. No la pesamos antes", explicaba.
¿Y la razón por la que la carne pesa más antes de picarla? El mismo carnicero lo señalaba: una parte de esa pieza se queda en la máquina.