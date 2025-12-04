Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Kate Middleton sorprende al estrenar una tiara que Isabel II solo usó una vez
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Kate Middleton sorprende al estrenar una tiara que Isabel II solo usó una vez

Los príncipes de Gales estuvieron presentes en la cena de gala celebrada en el castillo de Windsor en honor al presidente de Alemania.

Marina Prats
Marina Prats
Kate Middleton y el príncipe Guillermo en la cena de gala en honor al presidente de Alemania.
Kate Middleton y el príncipe Guillermo en la cena de gala en honor al presidente de Alemania.Getty Images

Después de la cena de gala con los reyes Felipe y Letizia, el presidente de Alemania y su mujer han sido recibidos en su visita de Estado en Reino Unido por los reyes Carlos y Camilla, pero también por los príncipes de Gales. Este lunes, al igual que hicieron Felipe y Letizia, tuvo lugar un banquete de Estado en honor al presidente Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender en el castillo de Windsor.

Para la ocasión, Kate Middleton estrenó una tiara con la que quiso hacer un guiño a los germanos y que la reina Isabel II solo lució de forma pública en una ocasión. Se trata de la tiara Indian Circlet o tiara de rubíes indios, diseñada para la reina Victoria en la década de 1850 por el príncipe Alberto, de origen alemán. 

Esta tiara fue realizada por la joyería londinense Garrard&Co. en 1853 y cuenta con arcos mongoles que rodean flores de loto y, aunque en su origen tenía 17, fue modificada por la reina Alejandra para tener 11.

A pesar de que su nombre hace referencia a los rubíes que tanto destacan en ella, originariamente estaba elaborada con oro, ópalos y 2.600 diamantes, aunque por superstición fue de nuevo la reina Alejandra la que la modificó y sustituyó los ópalos por rubíes.

Los príncipes de Gales en la cena de gala con el presidente y la primera dama de Alemania.
  Los príncipes de Gales en la cena de gala con el presidente y la primera dama de Alemania.Aaron Chown

Tal y como recoge ¡Hola!, esta tiara fue declarada reliquia de la corona y, aunque en teoría Isabel II heredó su uso al convertirse en reina en 1952, al ser una de las favoritas de la Reina Madre, fue ella la que la conservó hasta su muerte. De hecho, Isabel II solo la usó para un banquete en Malta en 2005.

Para la ocasión, Middleton optó por un diseño Jenny Packham de corte sirena, con un sutil drapeado en la cintura, en un tono azul pálido, cubierto de lentejuelas y con una capa de gasa liviana.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 