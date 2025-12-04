Kate Middleton sorprende al estrenar una tiara que Isabel II solo usó una vez

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en la cena de gala en honor al presidente de Alemania.

Después de la cena de gala con los reyes Felipe y Letizia, el presidente de Alemania y su mujer han sido recibidos en su visita de Estado en Reino Unido por los reyes Carlos y Camilla, pero también por los príncipes de Gales. Este lunes, al igual que hicieron Felipe y Letizia, tuvo lugar un banquete de Estado en honor al presidente Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender en el castillo de Windsor.

Para la ocasión, Kate Middleton estrenó una tiara con la que quiso hacer un guiño a los germanos y que la reina Isabel II solo lució de forma pública en una ocasión. Se trata de la tiara Indian Circlet o tiara de rubíes indios, diseñada para la reina Victoria en la década de 1850 por el príncipe Alberto, de origen alemán.

Esta tiara fue realizada por la joyería londinense Garrard&Co. en 1853 y cuenta con arcos mongoles que rodean flores de loto y, aunque en su origen tenía 17, fue modificada por la reina Alejandra para tener 11.

A pesar de que su nombre hace referencia a los rubíes que tanto destacan en ella, originariamente estaba elaborada con oro, ópalos y 2.600 diamantes, aunque por superstición fue de nuevo la reina Alejandra la que la modificó y sustituyó los ópalos por rubíes.

Los príncipes de Gales en la cena de gala con el presidente y la primera dama de Alemania. Aaron Chown

Tal y como recoge ¡Hola!, esta tiara fue declarada reliquia de la corona y, aunque en teoría Isabel II heredó su uso al convertirse en reina en 1952, al ser una de las favoritas de la Reina Madre, fue ella la que la conservó hasta su muerte. De hecho, Isabel II solo la usó para un banquete en Malta en 2005.

Para la ocasión, Middleton optó por un diseño Jenny Packham de corte sirena, con un sutil drapeado en la cintura, en un tono azul pálido, cubierto de lentejuelas y con una capa de gasa liviana.