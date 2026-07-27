Kiko Rivera recibe el alta y habla de las secuelas que padece por el ictus que sufrió

Por fin llegan buenas noticias de Kiko Rivera. El dj, que sufrió un ictus recientemente, ha comunicado que le han dado el alta y ya está en casa. Esto indica que aunque el problema de salud que le llevó al hospital fue más fuerte que el ictus anterior y le ha dejado algunas secuelas, se ha recuperado lo suficiente como para poder marcharse a su domicilio.

En el mensaje publicado por el hijo de Isabel Pantoja a través de Equipo Titular, ha agradecido al hospital Sagrado Corazón de Sevilla y todo el personal que le ha atendido: "El trato humano que he recibido ha sido sencillamente maravilloso. Gracias por cuidarme con tanta profesionalidad y tanto cariño".

Kiko Rivera en un acto público en Madrid. Pablo Cuadra

Además, ha destacado la importancia de que ha sido él quien ha podido anunciar que había recibido el alta, y que no se ha filtrado información privada sobre su estado y su recuperación: " Eso demuestra que todavía queda mucha gente que entiende lo que significa respetar la intimidad de una persona", ha asegurado Kiko Rivera, que se fue a casa este domingo 26 de julio, mientras que la información sobre su alta fue anunciada ya el lunes 27.

Agradecido con Isabel Pantoja y con su novia

Seguidamente, ha hablado de la importancia de su familia, aunque lanzando un dardo: "Al final, la vida vuelve a enseñarme la misma lección: la familia es lo más importante. Y también me ha servido para confirmar que el famoso 'topo' no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida".

No menos importante es el papel que ha tenido su madre, Isabel Pantoja, a la que ha ido acercándose tras años de enfrentamientos y distanciamiento: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme. Es curioso que ni siquiera se hayan enterado de esos momentos. Eso significa que, por fin, estamos haciendo las cosas bien".

Isabel Pantoja recibe a Kiko Rivera a su salida de 'Supervivientes' en 2011. Telecinco

Por supuesto se ha acordado de su pareja, con la que volvió a encontrar el amor tras divorciarse de Irene Rosales, la madre de sus hijas pequeñas: "Y gracias a ti, mi Lola. No tengo palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No me has dejado solo ni un solo segundo".

"Has estado a mi lado cuando más te necesitaba, cuidándome, dándome fuerzas y haciéndome sentir que nunca estaba solo. En los momentos difíciles es donde se demuestra quién está de verdad, y tú me lo has demostrado cada día. Gracias por quererme de la manera en que lo haces. Ojalá la vida me permita devolverte una pequeña parte de todo lo que me has dado", ha manifestado el dj.

Comienza una recuperación complicada

El hijo de Isabel Pantoja ha añadido que "ahora empieza una recuperación que no será fácil. Tengo que volver a recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de mi cuerpo, pero quiero que estéis tranquilos. Estoy convencido de que lo conseguiré. Voy a poner todo de mi parte para volver más fuerte que nunca".

"Lo verdaderamente importante es que sigo aquí. La vida me ha dado una nueva oportunidad y pienso aprovecharla. Esta vez la recuperación será diferente, porque tengo a mi familia esperándome en casa. Y eso, queridos amigos, no tiene precio", ha declarado Kiko Rivera, que no ha terminado sin agradecer el cariño a todos los que se han interesado por su salud. Ahora le toca recuperarse poco a poco, y en cuenta pueda, volverá a retomar sus compromisos profesionales.