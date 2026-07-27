Irán advierte a Ucrania de "consecuencias" tras el ataque mortal contra un buque en el mar Caspio: ¿pero qué ha pasado?

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se reúnen en la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi (India), el 14 de mayo de 2026.

La geopolítica mundial acaba de sumar una nueva y peligrosa derivada. El mar Caspio, una zona tradicionalmente alejada de los focos directos de la guerra de invasión entre Rusia y Ucrania, se ha convertido en el último escenario de escalada internacional tras un ataque con drones o misiles ucranianos de largo alcance, que ha dejado un marinero iraní muerto y varios heridos.

La reacción de Teherán no se ha hecho esperar y augura un empeoramiento de la crisis internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó esta mañana el incidente como una "flagrante violación de la Carta de la ONU" y advirtió tajantemente de que la acción militar ucraniana "no puede quedar sin respuesta".

En un duro mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), Araghchi acusó directamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de actuar al dictado del Gobierno israelí, el mayor enemigo de cuantos pueda tener la República Islámica, sin faltar a EEUU. "Zelenski ha atacado un buque comercial iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU realizada por orden de Israel para arrastrar a Europa a su guerra. En llamadas con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dejé claro que lo que hizo el gorrón de Kiev NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA", sentenció el canciller iraní.

A las advertencias del ministro se sumó Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, quien lanzó un aviso directo hacia la capital ucraniana: "Cualquier ataque contra Irán siempre tiene un coste. EE. UU. e Israel lo saben bien; Ucrania también podría comprender pronto que Irán no deja acciones sin respuesta. ¡La lista de quienes han calculado mal sigue aumentando!".

Irán procedió además a convocar al encargado de negocios de Ucrania en Teherán para presentar una protesta formal por lo que calificó como un "acto criminal y hostil".

La versión de Kiev: cargamentos e inteligencia rusa

Desde el bando ucraniano, la narrativa es muy distinta. Su presidente, Volodímir Zelenski, celebró los "resultados muy sólidos" de las operaciones de ataque de largo alcance en el mar Caspio, asegurando que los objetivos alcanzados eran buques de guerra rusos y embarcaciones destinadas al transporte de logística militar compartida entre Teherán y Moscú.

Ucrania lleva años acusando al régimen de los ayatolás de ser un actor clave en la invasión rusa mediante el suministro masivo de drones kamikaze Shahed, empleados por el Kremlin para bombardear ciudades e infraestructuras energéticas ucranianas.

Además, Zelenski elevó la apuesta al acusar a Moscú de colaborar activamente con el aparato de inteligencia de Teherán en medio del conflicto en Oriente Medio. "Desde principios de julio hemos registrado un activo rastreo por satélite ruso sobre los países del Golfo y las instalaciones militares de EEUU ubicadas allí. Posteriormente, estas imágenes aparecen en manos de Irán", denunció el mandatario ucraniano, anunciando que compartirá dicha información de inteligencia con sus aliados internacionales.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, trasladó sus condolencias a Teherán por el fallecimiento del marinero y agradeció la asistencia prestada por las autoridades locales de la región rusa de Astrakán -lugar de origen de la ruta del barco afectado- para atender a la tripulación.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov y Araghchi coincidieron en la necesidad de "poner fin a tales aventuras por parte del régimen de Kiev", en un momento en que el cruce de tensiones entre la guerra de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio amenaza con fusionar definitivamente ambos escenarios de conflicto.

Negociaciones con avances

Mientras tanto, la agencia Associated Press ha publicado que los mediadores han logrado avances en los esfuerzos por lograr que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones y evitar una guerra total en Oriente Medio, dijeron dos funcionarios regionales este lunes. Sigue, por ahora, la pausa en los ataques, tras un período de tensiones que escalaron rápidamente y llevaron al alto el fuego a la nada. Van tres días consecutivos con las armas en silencio por los dos lados, un respiro tras aproximadamente dos semanas de bombardeos sostenidos y el consiguiente creciente temor a un retorno a la guerra total.

Los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas conversaciones regionales, dijeron que los mediadores liderados por Qatar y Pakistán estaban trabajando para cerrar la brecha entre Washington y Teherán y retomar un acuerdo de alto el fuego provisional que se había visto socavado en gran medida por los recientes intercambios de disparos.

Estados Unidos ha suspendido los ataques tras haber atacado zonas costeras e infraestructura iraníes en una escalada de casi dos semanas provocada por los disparos de Irán contra buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte mundial de petróleo por la que antes de la guerra, iniciada el 28 de febrero pasado, cruzaba cada día el 20% del petróleo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está "dando un respiro a las conversaciones. Les está dando un poco de margen", dijo Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, a Fox News. Waltz desestimó la idea de que las reservas estadounidenses de interceptores, cruciales para la defensa contra los ataques iraníes, se estén agotando, pero los expertos han cuestionado cuánto tiempo pueden permitirse tanto Estados Unidos como Irán mantener los ataques.

Dado que EEUU ha suspendido los ataques durante las últimas dos noches, Irán también lo ha hecho, según declaró el portavoz del ejército iraní a la televisión estatal el domingo. En los últimos días, Teherán ha contraatacado a países de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, causando la muerte de al menos tres militares en una base en Jordania y uno en Irak.

Los funcionarios regionales citan avances en las conversaciones. Uno de los funcionarios regionales que habló con AP el lunes describió el progreso logrado en los esfuerzos de mediación como "significativo". Dijo que los mediadores estaban trabajando con Irán y Omán en un mecanismo para gestionar el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz, el punto álgido de los últimos ataques y contraataques.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró el lunes en una rueda de prensa en Teherán que los mediadores estaban transmitiendo mensajes, pero que no había negociaciones directas. "Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos que se están produciendo en la región. Pero, por el momento, no tenemos negociaciones con la parte estadounidense", dijo Baghaei.

Según indicó, Irán y Omán, país situado al otro lado del estrecho de Ormuz, ya habían mantenido conversaciones el viernes y el sábado sobre cómo gestionar el tráfico marítimo a través de dicha vía fluvial. "El objetivo es que Irán y Omán, como estados ribereños, desarrollen mecanismos para garantizar la navegación segura a través del estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos y la soberanía de ambos estados, así como la seguridad y los intereses nacionales de Irán", declaró Baghaei. No obstante, recalcó que la vía marítima permanece cerrada.

Una joven pasa ante una valla con una imagen hecha con IA del estrecho de Ormuz como si fuera una mordaza sobre la boca del Donald Trumop, en Teherán, el 3 de mayo de 2026. Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Ormuz, esencial

Teherán ha afirmado que el acuerdo provisional con la Casa Blanca le permite gestionar el tráfico marítimo en la vía fluvial por el momento, y se ha opuesto a los esfuerzos estadounidenses por apoyar una ruta que pase cerca de Omán. El ejército estadounidense declaró el sábado que el bloqueo naval contra Irán, recientemente reimplantado, continúa vigente. Una docena de buques mercantes fueron desviados, dos quedaron inutilizados y otros dos fueron abordados. Las fuerzas estadounidenses “se mantienen en estado de máxima vigilancia, concentradas, letales y preparadas”, añadió.

El plazo de 60 días establecido por el acuerdo provisional a mediados de junio ya ha entrado en su segunda mitad, y los principales temas que debían negociarse -en particular el programa nuclear iraní, que está en el centro de las tensiones- siguen estando relegados mientras los mediadores intentan mantener el diálogo entre ambas partes.

Hoy persisten las preocupaciones sobre el tráfico marítimo a través de otra vía fluvial crucial en la región, el estrecho de Bab al-Mandeb hacia el Mar Rojo. La semana pasada, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, amenazaron con bloquear el tráfico marítimo saudí en Yemen y dispararon contra al menos un petrolero saudí , incendiándolo. El suministro energético mundial y la economía siguen en la cuerda floja, ya que los precios de la gasolina han vuelto a subir.

El tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz alcanzó su nivel más bajo en tres semanas, según informó el domingo un organismo marítimo supervisado por la Armada de Estados Unidos, que añadió que no se habían confirmado nuevos ataques en las últimas 72 horas. El organismo indicó que el tráfico se mantuvo estable a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha viajado hoy a EEUU y va a reunirse con Trump en Washington el martes, según informó su oficina. Su último encuentro en Washington tuvo lugar en febrero, semanas antes de que lanzaran la guerra contra Irán, en la que murieron altos dirigentes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Dos días después del inicio de la guerra, Hezbolá, respaldado por Irán, abrió fuego contra Israel, a lo que Israel respondió con ataques aéreos y terrestres en el sur del Líbano. Desde entonces, Estados Unidos ha apoyado conversaciones directas históricas entre el Líbano e Israel para intentar apaciguar la situación y encontrar una manera de desarmar a Hezbolá.