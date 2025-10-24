Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral

Kim Kardashian y sus hermanas llevan más de 18 años compartiendo su vida en su propio reality show, Las Kardashian, un formato que ha sido replicado en todo el mundo y que sigue cosechando éxitos en cada temporada. Desde las discusiones familiares a las intrahistorias sentimentales o los diagnósticos de salud, todo pasa por la cámara en el reality.

En la última tanda de episodios estrenada este jueves, Kim Kardashian, que sigue cosechando éxitos con su marca de ropa interior a pesar de sus polémicos lanzamientos, vuelve a llevar esa intimidad el extremo y retransmite un diagnóstico de una aneurisma cerebral ante la cámara.

En las imágenes aparece Kardashian, de 45 años, ante un escáner cerebral y le dice a su familia: "Había un pequeño aneurisma". Después de un "guau" casi colectivo de sus seres queridos, especialmente de Kourtney Kardashian, añade: "Me han dicho como: ‘Puro estrés".

Tal y como recuerdan en Mayo Clinic, "un aneurisma en el cerebro es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro". Tal y como recoge la web especializada en salud, no todos son iguales y son relativamente comunes: "La mayoría de ellos no son graves, en especial si son pequeños. La mayor parte de los aneurismas cerebrales no se rompen y no suelen causar síntomas ni problemas de salud".

Según este medio, en raras ocasiones a pesar de no romperse, el aneurisma puede provocar intensos dolores de cabeza, debilidad, dificultades para hablar o para mantener el equilibrio, entre otros síntomas si este alcanza gran tamaño.

Tras la escena ante el escáner, en Las Kardashian recogen una serie de momentos estresantes protagonizados por Kim en relación con su divorcio con Kanye West. "Esta ha sido la semana más estresante de mi vida", se la ve decir llorando tras una discusión motivada por su separación. "Estoy feliz de que se haya acabado. Mi ex siempre estará en mi vida, tenemos cuatro hijos juntos", dice en otra escena.

La propia Kim aseguró recientemente haber estado en un matrimonio "tóxico" de casi 15 años con West, y aseguró también que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

En una entrevista en el pódcast Call Her Daddy el pasado 15 de octubre, la influencer reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse. "Creo que cuando uno envejece, ya no tolera esa mierda. No tiene tiempo", dijo refiriéndose a cómo gestionó durante años su vínculo con West. "Es muy difícil seguir adelante con una relación que es tóxica. Cuando tienes hijos, es definitivamente más difícil irse que quedarse. Y cambia la vida de todos para siempre", añadió entonces.

A pesar de este vínculo concreto, Shazam Hussain, director del Centro Cerebrovascular de la Clínica Cleveland apunta a The New York Times que no hay una evidencia clara de la relación entre el estrés y los aneurismas. "No tenemos nada que sugiera que exista una relación directa entre el estrés y los aneurismas", señaló, aunque admitió que el estrés prolongado puede provocar hipertensión, lo que sí es un factor de riesgo, como lo es el tabaquismo y los antecedentes familiares.