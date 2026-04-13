La actriz que dio vida a Aidita en "Aída" reaparece haciendo algo que arrasa
Sanseverina Lázar, la niña de una de las series más icónicas de Telecinco, revive escenas míticas en TikTok y desata la nostalgia entre miles de usuarios.

Israel Molina Gómez
Parte del reparto de 'Aída y vuelta'.GTRES

Hubo una época en la que todo el mundo sabía quién era Aidita.

La niña ingenua, divertida y absolutamente inolvidable de Aída se coló en millones de casas durante años. Y luego, como pasa tantas veces en televisión, desapareció.

Hasta ahora.

La actriz que le dio vida, Sanseverina Lázar, ha reaparecido en redes sociales… y lo ha hecho tirando directamente de nostalgia. El resultado: miles de reproducciones y una reacción inmediata de quienes crecieron con la serie.

"¿Os acordáis de Aidita?"

Así empieza todo.

"¿Vosotros os acordáis de Aidita, la niña que salía en Aída?", pregunta en uno de sus vídeos, mirando directamente a cámara. La respuesta, como era de esperar, no tarda en llegar.

"Pues no penséis más porque aquí está. Soy yo".

A partir de ahí, lo que hace es tan sencillo como efectivo: recrear escenas míticas del personaje que interpretó hace años.

El regreso de frases que todo el mundo recuerda

En uno de los vídeos, revive uno de esos momentos que quedaron grabados en la memoria de los fans.

"¿Me das agua? Con hielo… un poquito menos, pero hasta arriba. Sabe a jabón, ponme otro".

Una escena breve, cotidiana… pero que resume perfectamente el tono del personaje y que ha servido para activar la nostalgia de quienes seguían la serie.

El fenómeno no se queda ahí.

En otro vídeo, la actriz vuelve a meterse en la piel de Aidita para recrear otra escena muy recordada, esta vez a petición de un seguidor.

"Me encanta tu papel en Aída, creo que eres una actriz de 10", le escribe uno de ellos, antes de pedirle que recree un momento concreto.

Y ella lo hace.

"Pero si no es época de higos", dice en una de las frases más reconocibles, recuperando el tono y la inocencia del personaje con el que se dio a conocer.

Un regreso inesperado… que funciona

Lo llamativo no es solo la reaparición, sino la forma.

Sin grandes producciones, sin anuncios previos y sin artificios. Solo una cámara, memoria y ganas de reconectar con un personaje que marcó a toda una generación.

Y funciona.

Los comentarios se llenan de mensajes de sorpresa, cariño y, sobre todo, nostalgia. Usuarios que no solo recuerdan a Aidita, sino que agradecen volver a verla, aunque sea en formato TikTok.

"Ya era hora"

La propia actriz lo resume en una frase que acompaña uno de sus vídeos: "Ya era hora". Y, viendo la reacción, muchos parecen pensar lo mismo.

Porque hay personajes que, por mucho tiempo que pase, nunca terminan de desaparecer.

Solo estaban esperando el momento adecuado para volver.

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

