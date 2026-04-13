La actriz que dio vida a Aidita en "Aída" reaparece haciendo algo que arrasa
Sanseverina Lázar, la niña de una de las series más icónicas de Telecinco, revive escenas míticas en TikTok y desata la nostalgia entre miles de usuarios.
Hubo una época en la que todo el mundo sabía quién era Aidita.
La niña ingenua, divertida y absolutamente inolvidable de Aída se coló en millones de casas durante años. Y luego, como pasa tantas veces en televisión, desapareció.
Hasta ahora.
La actriz que le dio vida, Sanseverina Lázar, ha reaparecido en redes sociales… y lo ha hecho tirando directamente de nostalgia. El resultado: miles de reproducciones y una reacción inmediata de quienes crecieron con la serie.
"¿Os acordáis de Aidita?"
Así empieza todo.
"¿Vosotros os acordáis de Aidita, la niña que salía en Aída?", pregunta en uno de sus vídeos, mirando directamente a cámara. La respuesta, como era de esperar, no tarda en llegar.
"Pues no penséis más porque aquí está. Soy yo".
A partir de ahí, lo que hace es tan sencillo como efectivo: recrear escenas míticas del personaje que interpretó hace años.
El regreso de frases que todo el mundo recuerda
En uno de los vídeos, revive uno de esos momentos que quedaron grabados en la memoria de los fans.
"¿Me das agua? Con hielo… un poquito menos, pero hasta arriba. Sabe a jabón, ponme otro".
Una escena breve, cotidiana… pero que resume perfectamente el tono del personaje y que ha servido para activar la nostalgia de quienes seguían la serie.
El fenómeno no se queda ahí.
En otro vídeo, la actriz vuelve a meterse en la piel de Aidita para recrear otra escena muy recordada, esta vez a petición de un seguidor.
"Me encanta tu papel en Aída, creo que eres una actriz de 10", le escribe uno de ellos, antes de pedirle que recree un momento concreto.
Y ella lo hace.
"Pero si no es época de higos", dice en una de las frases más reconocibles, recuperando el tono y la inocencia del personaje con el que se dio a conocer.
Un regreso inesperado… que funciona
Lo llamativo no es solo la reaparición, sino la forma.
Sin grandes producciones, sin anuncios previos y sin artificios. Solo una cámara, memoria y ganas de reconectar con un personaje que marcó a toda una generación.
Y funciona.
Los comentarios se llenan de mensajes de sorpresa, cariño y, sobre todo, nostalgia. Usuarios que no solo recuerdan a Aidita, sino que agradecen volver a verla, aunque sea en formato TikTok.
"Ya era hora"
La propia actriz lo resume en una frase que acompaña uno de sus vídeos: "Ya era hora". Y, viendo la reacción, muchos parecen pensar lo mismo.
Porque hay personajes que, por mucho tiempo que pase, nunca terminan de desaparecer.
Solo estaban esperando el momento adecuado para volver.