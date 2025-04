La actriz Olivia Williams, Camilla Parker Bowles en 'The Crown', desvela que sufre un cáncer de páncreas metastásico

La actriz británica Olivia Williams, conocida internacionalmente por dar vida a Camilla Parker Bowles en la quinta temporada de The Crown y por ser la mujer de Bruce Willis en El sexto sentido, ha concedido su entrevista más sincera en el diario The Times y ha hablado del cáncer de páncreas que padece.

Fue en 2018, cuando tras años sufriendo diferentes síntomas, como dolores musculares, diarreas y cansancio crónico, y tras visitar la consulta de hasta diez especialistas, finalmente le diagnosticaron VIPoma, una forma rara de tumor neuroendocrino del páncreas. El tumor ya estaba muy avanzado y tenía metástasis en el hígado: "Ya era demasiado tarde para mí".

"Si alguien me hubiera diagnosticado correctamente durante los cuatro años que dije que estaba enferma, cuando me dijeron que estaba menopáusica o que tenía síndrome del intestino irritable (...), una operación podría haberlo arreglado todo y podría estar libre de cáncer, lo que nunca podré estar ahora", contaba al medio británico.

Desde entonces, ha revelado, nuevas metástasis han ido apareciendo y eso le obliga a recibir agresivos tratamientos periódicos. "Me pone particularmente sensible, pero no busco lástima, solo una prueba de detección temprana y barata", reconoce en Times. Por esa misma razón colabora y apoya a la organización benéfica Pancreatic Cancer UK para conseguir una prueba que permita una detección más temprana de la enfermedad.