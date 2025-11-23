Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Familia Real se reúne al completo, pero hay quien se está fijando en esta foto de los reyes y sus hijas
La Familia Real se reúne al completo, pero hay quien se está fijando en esta foto de los reyes y sus hijas

El acto privado por el 50 aniversario de la monarquía en España contó con los reyes, sus hijas... y también sus padres. Juan Carlos I sí fue invitado al almuerzo en El Pardo, tras no haberlo sido en los eventos oficiales.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El rey y la princesa de Asturias, juntos en el coloquio ’50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, en el Congreso este viernes
El rey y la princesa de Asturias, juntos en el coloquio ’50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, en el Congreso este viernesEFE / Mariscal / POOL

La Familia Real está de enhorabuena. El 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España ha reunido al núcleo principal familiar en torno a Felipe VI, en un acto privado. Esta vez, sí con Juan Carlos I, el rey emérito, que no fue invitado a los actos oficiales pero que sí fue bienvenido a la comida privada en el Palacio de El Pardo.

Allí han estado Felipe VI, Letizia, sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, pero también los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, además de otros miembros como las hermanas del rey, las infantas Cristina y Elena de Borbón

El evento celebrado el sábado 22 de noviembre, coincidiendo exactamente con el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España, despertó el interés de medios y curiosos, pese a desarrollarse en la esfera de lo privado.

Sin imágenes del interior, los compañeros fotógrafos sí pudieron captar imágenes de la llegada del rey, su madre, sus hijas y del emérito al evento en El Pardo. Y de todas esas instantáneas ha revuelo por lo que se ve en esta, de Sergio R. Moreno para GTRES:

Felipe VI, con sus hijas y su madre, a su llegada al acto familiar por el 50 aniversario de la monarquía en España
Felipe VI, con sus hijas y su madre, a su llegada al acto familiar por el 50 aniversario de la monarquía en EspañaSergio R Moreno

El motivo es bien evidente: el rey va en el mismo coche que su heredera, la princesa de Asturias. Algo que en actos públicos está expresamente prohibido por motivos de seguridad, pero que en actos privados suele ser habitual. 

No obstante, son varios los usuarios que, en las redes sociales, han puesto el grito en el cielo por lo "inadecuado" de que rey y princesa compartan espacio en ruta, pese al despliegue de seguridad que les pudiera acompañar. 

En X se pueden leer comentarios como "por muy privada que sea la cosa, que el rey y sus dos herederas compartan coche me parece una imprudencia" o "jamás debería ir la heredera junto al rey". Otros, en cambio, se preguntan si "no hay un protocolo que lo impida", visto que es una imagen no tan extraña en actos familiares fuera de la agenda oficial.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
