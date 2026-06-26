La incertidumbre de Aiko de Japón y de la monarquía: las ideas patriarcales del Gobierno, la opinión de los japoneses y el ejemplo de las princesas europeas

Japón es un país próspero, bello y que goza de muy buena fama en el mundo por numerosos motivos. Y es evidente que no falta razón a quienes son amantes del país del sol naciente. Eso no quita para que tenga mucho que mejorar en determinados aspectos. Uno de ellos es en derechos LGTBIQ+, donde sin ir más lejos, el matrimonio igualitario no es legal, ni tampoco las uniones civiles.

Pero tampoco se puede decir que Japón sea un país feminista. Su cultura es patriarcal. Les gobierna una mujer, sí, Sanae Takaichi, pero además de ser ultraconservadora, se considera seguidora de Margaret Thatcher. Y en ese sentido, cuando ha llegado el momento de pensar y ejecutar un plan que garantice la supervivencia de la familia imperial, el gobierno se ha dejado de llevar por el conservadurismo, la tradición y por el patriarcado.

La líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, tras ser elegida primera ministra, en la Cámara Baja del Parlamento en Tokio, el 21 de octubre de 2025. Kim Kyung-Hoon / REUTERS

El problema que existe en la dinastía imperial es que las mujeres no pueden ni heredar el trono bajo ninguna circunstancia, ni transmitir los derechos sucesorios a sus hijos. De hecho, cuando una princesa japonesa se casa con un hombre alejado de la realeza o la nobleza -que son ya todas-, deben abandonar su título y su posición para convertirse en ciudadanas normales y corrientes.

La dinámica podría funcionar si en la dinastía nacieran numerosos hombres, pero no ha sido así, y ahora se encuentran con que el emperador Naruhito tiene una sola hija, la princesa Aiko (2001), con que su heredero es su hermano Fumihito, y que el futuro está en manos del único hijo varón de este, el príncipe Hisahito (2006), que por cierto, se lleva casi 15 y casi 11 años con sus hermanas mayores.

Kiko y Fumihito de Japón, los emperadores Naruhito y Masako de Japón, Aiko de Japón, Kako de Japón e Hisahito de Japón Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Si Husahito muere sin descendencia o solo tiene hijas, se acabaría la dinastía. Y para evitarlo, hace tiempo que se trabaja en una reforma que garantice no solo que pueda haber emperador, sino que haya una familia imperial que pueda desarrollar su trabajo y no ir languideciendo hasta su desaparición.

Las dos ideas del gobierno japonés para la dinastía

Por ello, el gobierno nipón ha impulsado una revisión de la Ley de la Casa Imperial de 1947, cuyo borrador ya ha sido presentado en junio de 2026 y que el Gobierno pretende llevar al Parlamento para su aprobación a corto plazo. Y aquí viene lo llamativo. Como todo lo que sea una mujer emperatriz por sí misma o sucesión femenina les debe generar rechazo, estas son sus grandes ideas:

Akihito y Michiko de Japón con sus hijos Naruhito y Fumihito, sus nueras Masako y Kiko y sus nietos Aiko, Mako, Kako e Hisahito de Japón Gamma-Rapho via Getty Images

La primera es que las mujeres no saldrían de la familia imperial y conservarían su estatus tras casarse, salvo que expresaran su deseo de renunciar. Con ello se garantiza que haya miembros trabajadores de la dinastía al servicio del país. Eso sí, sus maridos -de mujeres ni hablamos, claro- y sus hijos no tendrían estatus. Estos descendientes, al provenir de línea femenina, no tendrían título, posición real y por supuesto no podrían heredar el trono llegado el caso.

La segunda es que, como lo que se busca es proteger la línea masculina, no se les ha ocurrido otra cosa que pensar en la adopción. Se trataría de un derecho para el emperador Naruhito y para su padre, el anciano emperador emérito Akihito, y solo hacia varones mayores de 15 años que pertenecen a las 11 antiguas ramas familiares imperiales que fueron eliminadas del registro imperial en 1947, tras la II Guerra Mundial.

Los emperadores Naruhito y Masako de Japón y su hija Aiko de Japón en un partido de béisbol en Tokyo 2026 The Yomiuri Shimbun via Getty Images

¿Esto cuenta con el respaldo del emperador? No lo sabemos, porque aunque podemos intuir que desearía que se permitiera reinar a su única hija, en lugar de a su sobrino, no puede expresar públicamente su opinión. Lo único que dijo en declaraciones a la prensa antes de su doble viaje a Europa fue que cree "que la existencia y las actividades de la familia imperial siempre deben priorizar la felicidad del pueblo y compartir sus alegrías y tristezas. Espero que el debate sobre los miembros de la familia imperial sea comprendido por la opinión pública".

El ejemplo de Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica

Y el pueblo... ¿qué opina? Pues parece que frente a la tozudez de los gobernantes, los japoneses no son tan conservadores y la princesa Aiko goza de grandes apoyos. Este punto además ha crecido debido a las visitas de Estado que los emperadores Naruhito y Masako han realizado este junio de 2026 a Países Bajos y a Bélgica.

Naruhito y Masako de Japón con la familia real holandesa en la cena de gala por la visita de Estado de los emperadores de Japón a Países Bajos Patrick van Katwijk

En ellos se ha comprobado la excelente relación que existe entre la pareja imperial y las familias reales de ambas naciones europeas, que se extienden desde ya cuatro generaciones.

Así lo recordó el propio Naruhito en el discurso que pronunció en la cena de gala con la que los reyes de los belgas y sus hijos, que se estrenaron en un banquete de Estado en el palacio de Laeken, agasajaron a tan ilustres visitantes. En esa cuarta generación incluyó a su hija Aiko, que conoce también a los príncipes y princesas de su generación.

Naruhito y Masako de Japón, Felipe y Matilde de Bélgica y sus hijos Elisabeth, Gabriel, Emmanuel y Eléonore de Bélgica en la cena de gala por la visita de Estado de los emperadores de Japón a Bélgica GTRES

Y desde Japón, han comprobado, si es que no lo sabían, que tanto Países Bajos como Bélgica tienen princesas herederas de la misma edad que Aiko (Amalia de Holanda tiene dos años menos), y que en el futuro, las dos serán reinas, mientras que la hija del emperador está condenada a no suceder a su padre y quizá incluso a decir adiós a su posición cuando se case.

De este modo, estas visitas de Estado con tanta relevancia de las herederas, sobre todo en el caso de Elisabeth de Bélgica, que se encargó de recibir a los emperadores a pie de pista a su llegada a suelo belga y que va a ser la primera reina de su país por derecho propio, han puesto de manifiesto la injusticia que supone para la princesa Aiko no tener la oportunidad de poder ser la futura emperatriz pese a ser la primogénita y única heredera de Naruhito de Japón.

(Casi) todo el mundo quiere a Aiko

Porque además, Aiko goza de las simpatías del pueblo japonés, que parece tener cariño por la princesa, que tiene su propia agenda oficial. Una encuesta del Mainichi Shimbun que se realizó entre el 20 y el 21 de junio puso de manifiesto que el 73% de los ciudadanos japoneses apoya a una emperatriz. De ellos, el 40% también respaldaba la sucesión al trono por línea femenina, en la que el hijo de la emperatriz heredaría el trono. El 33% restante apoyaba a las emperatrices, pero se oponía a la sucesión por línea femenina.

Otra encuesta de Shūkan Bunshun que recoge Yahoo es todavía más abrumado. El 93,1% apoya a una emperatriz. El 88,9% a una emperatriz de línea femenina y el 80,1% a mantener el estatus de las mujeres en la familia imperial. ¿La razón? Incomodidad por la discriminación por género e incluso preocupación por el dolor que ha sufrido la emperatriz consorte, Masako, que padece una depresión agravada por no haber podido tener un hijo varón.

Aiko de Japón saludando en una aparición oficial Anadolu

Y esto es solo una muestra, porque en general las opiniones son favorables a la sucesión femenina y a que Aiko de Japón pueda suceder a su padre cuando llegue el momento, y sin duda, el ejemplo de las herederas europeas ayuda a la causa de la hija de Naruhito.

Con respecto a la idea de la adopción, el 28% está a favor, el 32% está en contra y el 39% no lo tiene muy claro. en ese sentido, hay quien señala que no tiene mucho sentido colocar en primera línea a personas alejadas de la familia personal desde hace décadas, que no están preparadas para ello y que quizá ni siquiera tienen interés en en hacerlo. Pero mientras tanto, el gobierno nipón no parece tener demasiado interés en escuchar a la gente en este asunto.